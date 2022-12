Dok se svijet oprašta od Pelea, nogometnog velikana, po mnogima najvećeg među njima, prisjetimo se njegovog tisućitog gola u karijeri. Postigao ga je 19. studenoga 1969. godine. U to vrijeme, brazilska javnost bila je opčinjena time te je odbrojavanje do Peleovog 1000. gola postalo veliki nacionalni događaj.

Umjesto da 'lovi' 1000. gol - stao među vratnice

Počelo je to u listopadu 1969. godine kada je Pele bio na desetak golova do cilja. Na utakmici između Santosa i Portugesea de Desportosa 15. listopada zabio je četiri gola te je došao do 993. gola. Potom je na utakmici s Coritibeom dao još dva gola, ali u sljedećoj, protiv Fluminensea nije zabio. Onda je Flamengu zabio jedan gol pa se sljedećih nekoliko utakmica ponovno nije upisao u strijelce.

Dana 12. studenoga 1969. zabio je dva gola Santa Cruzu, a dva dana kasnije pogotkom iz jedanaesterca na uktamici s Paraibom je stigao do brojke od 999 golova. Na toj utakmici zabilježen je i jedan kurioztet. Peleov Santos vodio vodio je 3-0, ali vratar se ozlijedio pa ga je zamijenio upravo Pele, koji je to običavao ponekad činiti na prijateljskim utakmicama da bi zabavio publiku. No, taj put navijači i ajvnost odbrojavali su do njegovog 1000. gola pa im Peleova odluka nije baš bila zabavna.

'Utrka' Pelea i posade Apolla 12 koja je išla na Mjesec

Tih dana cijeli je svijet iščekivao Peleov 1000. gol, ali i misiju Apolla 12 koji je 18. studenoga trebao sletjeti na Mjesec. Svi su se pitali tko će prije ostavriti cilj - Pele zabiti 1000. gol ili posada Apolla 12 sletjeti na Mjesec.

Peleu je pošlo za nogom ono što su svi iščekivali 19. studenoga na Maracani gdje je pred 80.000 gledatelja Santos igrao s Vasco da Gamom. No, protivnički braniči stisnuli su Pelea i činilo se da neće uspjeti. Sve dok ga suigrač Clodoaldo dodavanjem nje gurnuo u čistu šansu u kojoj je bio srušen u kaznenom prostoru.

Zabio, poljubio loptu i optrčao počasni krug

Sudac je dosudio penal koji je krenuo izvesti Santosev bek Rildo. No, kapetan Carlos Alberto nije mu to dozvolio, nego je rekao da to treba učiniti Pele. Poslao je loptu u vratarov lijevi kut, otrčao po loptu u mreži te ju poljubio.

U tom trenutku masa navijača utrčala je na travnjak. ''Nastradao'' je njegov dres, ali ga je zamijenio unaprijed pripremljenim s brojem 1000 te je, nakon otrčanog počasnog kruga, izašao iz igre. istog dana astronauti misije Apollo 12 sletjeli su na Mjesec.