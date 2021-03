ČILIĆ NAPREDOVAO, NAJBOLJI HRVATSKI TENISAČ OSTAO NA ISTOJ POZICIJI: Objavljena je nova ATP ljestvica

Borna Ćorić ostao je najbolji hrvatski tenisač na ATP listi, na kojoj je zadržao 26. mjesto, dok je Marin Čilić napredovao za tri pozicije i sada je 41. igrač svijeta.

Najbolji tenisač svijeta Novak Đokoviću ponedjeljak je započeo 310. tjedan na prvom mjestu ATP liste. Srpski tenisač izjednačio se tako sa Rogerom Federerom i sljedećeg ponedjeljka postavit će rekord po broju tjedana na prvoj poziciji na ATP listi.

