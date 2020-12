Sve utakmice pretposljednjeg kola Lige prvaka mogli ste pratiti UŽIVO na Net.hr-u

Nogometaši Liverpoola i Porta osigurali su u utorak prolazak u osminu finala Lige prvaka kolo prije kraja natjecanja po skupinama te se tako pridružili Barceloni, Juventusu, Chelseaju, Sevilli, Bayernu i Manchester Cityju kojima je to uspjelo još prošli tjedan.

REAL NAKON ŠOKANTNOG PORAZA DOŠAO NA RUB ISPADANJA IZ LIGE PRVAKA: Nevjerojatna pogreška i majstorija Izraelca skupo koštali Madriđane

Liverpool je osigurao prvo mjesto u skupini D minimalnom 1-0 (0-0) pobjedom na svom Anfieldu protiv Ajaxa, dok je Portu za osiguranje drugog mjesta u skupini C iza Manchester Cityja bio dovoljan i bod iz njihova međusobnog susreta koji je završio 0-0.

Atalanta se spasila

Liverpool je do pobjede protiv Ajaxa stigao zahvaljujući velikoj pogreški gostujućeg vratara Onane koji je u 58. minuti pogrešno procijenio ubačaj Williamsa, pa je Jones s tri metra glavom spustio loptu u praznu mrežu. Ovom pobjedom Liverpool je stigao do 12 bodova, četiri više od druge Atalante, koja je na svom terenu odigrala samo 1-1 (0-1) protiv Midtjyllanda, odnosno pet više od trećeg Ajaxa. Posljednji Midtjylland je u Bergamu, pak, osvio svoj prvi bod.

Danski je prvak poveo u 13. minuti golom Scholza koji je sa 16 metara odlično pogodio nakon što mu je Kaba prsima smirio loptu, no Atalanta je spasila bod u 79. minuti kada je Romero glavom proslijedio loptu u mrežu nakon ubačaja Hateboera. Ni Mario Pašalić niti Boško Šutalo nisu konkurirali za nastup u momčadi Atalante koja je u posljednjem kolu za osam dana u izravnom dvoboju protiv Ajaxa u Amsterdamu odlučivati koji će sastav zauzeti drugo mjesto koje vodi u osminu finala iz ove skupine. Ajaxu je potrebna pobjeda, dok je Atalanti dovoljan i bod.

Payet preokrenuo

Porto je i uoči susreta protiv Cityja znao da mu je bod dovoljan za drugo mjesto, a na kraju se ispostavilo kako bi prošao dalje i sporazom jer je u drugom susretu skupine C Marseille prekinuo niz od čak 13 poraza u Ligi prvaka svladavši na svom terenu Olympiacos sa 2-1 (0-1). Grči je sastav poveo golom Camare (33), no u nastavku je Payet (55-11m, 75-11m) s dva gola iz kaznenih udaraca preokrenuo rezultat. Duje Ćaleta-Car odigrao je čitav susret za Marseille.

Kolo prije kraja natjecanja u ovoj skupini Manchester City je osigurao prvo mjesto sa 13 bodova, Porto je drugi sa 10. dok Olympiacos i Marseille imaju po tri.

Kaos u skupini smrti

Vrlo će zanimljivo biti u skupini B u kojoj još uvijek sva četiri sastava mogu proći dalje. Nakon što je Šahtara u ranijem terminu po drugi put ove sezone svladao madridski Real pobijedivši u Kiijevu sa 2-0 (2-0), milanski je Inter u kasnijem terminu u Moenchengladbachu svladao Borussiju sa 3-2 (1-1).

Pogotke za Šahtar postigli su Dentinho (57) i Solomon (82). Prvi pogodak “rudari” su postigli iz protunapada nakon kornera Reala. Lopta je brzo prebačena u gostujući kazneni prostor gdje je Mendy presjekao dodavanje, no nitko od njegovih suigrača nije raščistio situaciju, pa je na loptu natrčao Dentinho i pogodio gornji desni kut nemoćnog Courtoisa. Pobjedu je potvrdio Solomon, on je primio loptu na sredini igrališta i krenuo prema suparničkom golu. Kako mu niti jedan igrač Reala nije ulazio u blok, odlučio se na udarac s vrha kaznenog prostora i pogodio donji desni kut. Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić igrao je čitav susret za Real koji će tako prolazak u osminu finala morati tražiti u posljendnjem kolu kada za osam dana dočekuje Borussiju.

U Moenchengladbachu je Inter poveo golom Darmiana koji je jakim udarcem iskosa s desne strane svladao Sommera kojemu je lopta prošla kroz noge. Domaći je sastav izjednačio u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena kada je Plea glavom svladao Handanoviča. Novo vodstvo Interu osigurao je Lukaku u 64. minuti na asistenciju hrvatskog reprezentativca Brozovića. Brozović je osvojio loptu na sredini igrališta i poslao okomicu prema Lukakuu, a odlični je belgijski napadač s vrha kaznenog prostora uputio precizan udarac. Devet minuta potom Lukaku je svojim drugim golom povisio na 3-1, ovaj put asistent je bio Hakimi. Nadu domaćima svojim je drugim golom vratio Plea u 76. minuti, no do kraja susreta rezultat se nije mijenjao.

Marcelo Brozović je odigrao čitav susret za Inter, dok je Ivan Perišić u igru ušao u 87. minuti.

Kolo prije kraja natjecanja vodi Borussia s osam bodova, slijede Šahtar i Real sa po sedam, dok je Inter posljednji s pet. U posljednjem kolu igraju Real – Borussia i Inter – Šahtar.

Muller spasio Bavarce

Madridski Atletico prekinuo je niz od 15 uzastopnuih pobjeda Bayerna odigravši protiv aktualnog prvaka 1-1 (1-0) na svom stadionu. Domaće je u prednost doveo Joao Felix (26) na povratnu loptu Llorentea, a taj je rezultat osiguravao Atleticu drugo mjesto i osminu finala. No, u samoj završnici Felipe je skrivio kazneni udarac iz kojega je Mueller (86-11m) poravnao na konačnih 1-1.

Ivo Grbić ostao je na klupi Atletica, dok Šime Vrsaljko nije konkurirao za nastup.

Ćorluki puna minutaža

Ranije je Salzburg je kao gost svladao Lokomotiv u Moskvi sa 3-1 (2-0). Dvostruki strijelac za Salzburg bio je Berisha (28, 41), nakratko je na 2-1 smanjio Mirančuk (79-11m), no samo dvije minute potom Adeyemi (81) je vratio prednost na dva gola. Bivši hrvatski reprezentativac Vedran Ćorluka odigrao je čitav susret za Lokomotiv.

Kolo prije kraja Bayern je osigurao prvo mjesto sa 13 bodova, drugi Atletico ima šest, treći Salzburg četiri, a posljednji Lokomotiv tri boda. U posljednjem kolu će Salzburg i Atletico u međusobnom ogledu odlučivati o drugom mjestu.

Liga prvaka, 5. kolo, 21.00

Skupina A

Atletico Madrid – Bayern Munchen 1:1

Atletico Madrid: Oblak, Giménez, Koke, João Félix, Saúl Ñíguez, Correa, Llorente, Savić, Carrasco, Hermoso, Trippier

Bayern M.: Nubel, Hernandez, Arrey-Mbi, Sule, Sarr, Alaba, Javi Martinez, Sane, Douglas Costa, Mousiala, Coupo-Moting

Skupina B

Borussia M. – Inter 2:3

Inter: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, R Lukaku, Lautaro Martinez

Borussia M.: Sommer, Lainer, Ginter, Jantschke, Wendt, Kramer, Neuhaus, Lazaro, Stindl, Thuram; Plea

Skupina C

Porto – Manchester City 0:0

Marseille – Olympiacos 2:1

Skupina D

Atalanta – Midtylland 1:1

Liverpool – Ajax 1:0

90′ + 6′ Završile su sve utakmice.

90′ Gotova je utakmica u Madridu. Bayern i Atletico su odigrali 1:1 pa će Simeoneova momčad prolazak u osminu finala morati tražiti u zadnjem kolu.

87′ Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić je ušao u igru u momčadi Intera.

86′ Bayern je izjednačio u Njemačkoj, Muller je pogodio iz penala kojeg je sam izborio. Rezultat je 1:1.

83′ Plea je zabio i treći gol protiv Intera, ali uključio se VAR i nakon pregleda snimke taj je pogodak poništen.

79′ Atalanta je izjednačila protiv Midtyllanda, zabio je Romero.

76′ Borussia je smanjila na 2:3, zabio je Plea. Očekuje nas jako uzbudljva završnica u Njemačkoj.

75′ Marseille je prokrenuo protiv Olympiacosa, ponovno je pogodio Payet iz jedanaesterca.

73′ Velika prilika za Bayern, nakon gužve u kaznenom prostoru Atletica, ali Oblak boksa i otklanja opasnost pred svojim golom.

73′ Lukaku je ponovno zabio u Njemačkoj. Inter kod Borussije M. vodi 3:1.

64′ Gol za Inter, za 2:1 zabio je Lukaku , a asistirao mu je Marcelo Brozović. Više o tom pogotku pročitajte OVDJE.

60′ Jako lijepa akcija nogometaša Atletica nakon koje lopšta dolazi do Felixa, koji puca s desetak metara i pogađa gredu.

59′ Liverpool je poveo protiv Ajaxa golom Curtisa Jonesa, ovo je rezultat koji Kloppovu momčad vodi u osminu finala.

55′ Bayern je ambicioznije počeo drugo poluvrijeme. Najaktivniji je Costa koji je uputio nakoliko dobrih ubačaja, ali njegovi suigrači nisu bili na pravom mjestu.

54′ Marseille je izjednačio protiv Olympiacosa. Strijelac je bio Payet koji je zabio iz penala.

46′ Počelo je drugo poluvrijeme, bez promjena u momčadima Atletica i Bayerna.

43′ Nova odlična prilika za Atletico. Llorente je uposlio Correu koji puca visoko iznad gola. Pravo je čudo što na semaforu i dalje stoji 1:0.

45’+2‘ Gotovo je prvo poluvrijeme u Madridu nakon kojega Atletico ima 1:0, rezultat koji mu donosi plasman u ‘knock-out’ fazu Lige prvaka.

45′ Borussia M. je izjednačila protiv Intera, za 1:1 zabio je Alassane Plea.

38′ Atletico ne usporava. Pokušao je Llorente, asistent za prvi gol, ali njegov udarac iz obećavajuće pozicije ide visoko iznad gola.

35′ Bayernov golman Nübel, koji u ovoj utakmici mijenja Manuela Neuera najzaposleniji je čovjek na terenu. Pucao je sada ponovno Felix, ali gostujući vratar sigurno brani.

33′ Gol u Francuskoj, Olympiakos je poveo kod Marseillea, zabio je Camara.

26′ GOL pritisak Atletica je urodio plodom. Joao Felix je bio na pravom mjestu nakon asistencije Llorentea koji je ušao u kazneni prostor Bavaraca i idealno uposlio mladog Portugalca koji lakoćom zabija. Njegov gol pogledajte OVDJE.

22′ Atletico niže prilike pred golom Bayerna. Giménez je sada pucao glavom nakon kornera, ali promašuje okvir gola.

17‘ Inter je poveo kod Borussije Monchengladbach, zabio je Darmian. Ako ovako ostane, situacija u skupini B bit će jako neizvjesna u zanjem kolu.

12′ Midtjylland je poveo protiv Atalante. Gol za 1:0 zabio je Scholz.

6′ Atletico je krenuo napadački i izgleda kao puno opasnija momčad od Bavaraca koji su, istina, u Madridu istrčali u neobičnoj postavi, s puno igrača koji su do sada bili u drugom planu.

1′ Počele su utakmice.