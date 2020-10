BABIĆ VIDIO PORUKU OD HRGOVIĆA I ‘POLUDIO’: ‘Je** se. Želim dobro raz***** tebe i cijeli tvoj tim’

Babić će u nedjelju ući u ring s irskim boksačem Niallom Kennedyjem

Hrvatski boksač Alen Babić već neko vrijeme priželjkuje meč s najbolje rangiranim hrvatskim teškašem Filipom Hrgovićem, no nije pretjerano da će se ta borba dogoditi.

HRGOVIĆEV PROMOTOR PROZVAO ALENA BABIĆA: ‘On se zapravo ne želi boriti s Filipom, samo ga iskorištava za promociju’

Babića, poznatog kao The Savagea, u nedjelju u Engleskoj očekuje meč s irskim boksačem Niallom Kennedyjem i to je jako važna borba za njegovu karijeru.

Oštre riječi

Uoči tog meča novinar Sky Sportsa Babiću je na mobitelu pokazao video-poruku od Hrgovića u kojoj mu on poručuje da put kojim je krenuo nije dobar za njega i da treba naporno raditi u teretani i na svojoj tehnici.

“Jer ako ovako nastaviš, nećeš imati priliku niti razgovarati samnom”, rekao mu je između ostalog Hrgović, a Babić je, nakon što je to vidio, burno reagirao.

“Imam šansu pričati s njim sada. Je** se, Hrgoviću. Želim te dobro raz*****, tebe i cijeli tvoj tim. Je** se”, rekao je Babić nakon što je vidio poruku i nastavio:

“Bacio bih sada ovaj mobitel da je moj. On je takav, on je nasilnik, klasični zlostavljač i s takvima imam posla cijeli svoj život i on će dobro dobiti.”

Boksački spektakl na RTL-u

Od 23 sata na RTL-u 2 moći ćete gledati za WBA internacionalni poluteški pojas između Joshue Buatsija i Marka Čalića, dok ćemo u jednoj od predborbi od 21 i 30 putem našeg portala pratiti i Alena Babića protiv Nialla Kennedyja. Tekstualni prijenos obje borbe UŽIVO pratite na Net.hr-u od 21 i 30.

Oba meča će iz RTL-ova studija voditi Filip Brkić, dok će se na poziciji stručnog sukomentatora naći Hrvoje Sep.