ANGELA MERKEL POTVRDILA NASTAVAK BUNDESLIGE: Poznato kada će se početi igrati utakmice

Njemačka će prva među najjačim nogometnim ligama Europe nastaviti s natjecanjem nakon što je kancelarka Angela Merkel u srijedu potvrdila da će nastavak prvenstva uslijediti u drugoj polovici svibnja.

BUNDESLIGA JE PRVA LIGA PETICE KOJA ĆE SE NASTAVITI IGRATI: Njemačka vlada odobrit će datum kad će se vratiti nogomet

Njemačka će u sljedećim tjednima postupno ukidati dio restrikcija uvedenih u sklopu borbe protiv epidemije koronavirusa a o brzini i obimu ukidanja odlučuju same savezne pokrajine, priopćila je Merkel.

The Bundesliga returns! 🙌

After approval from the German government, the Bundesliga will resume the 2019/20 season later this month! 🇩🇪😁

The league is now set to decide whether it will begin on May 15th or May 22nd. pic.twitter.com/4YpTUfj8iz

— Football on BT Sport (@btsportfootball) May 6, 2020