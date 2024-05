U srijedu 15. svibnja održat će se prva utakmica finala Hrvatskoga nogometnog kupa između Dinama i Rijeke. Prva se utakmica igra na Maksimiru, dok će uzvrat biti na Rujevici tjedan dana kasnije.

Dinamo je na vlastitim stranicama objavio prve informacije o prodaji ulaznica za prvi susret. Cijene ulaznica za Dinamo - Rijeka su za zapad dolje 25 eura, zapad gore 15 eura, sjever dolje 10 eura i sjever gore 5 eura. Što se tiče južne tribine ona će biti rezervirana isključivo za navijače Rijeke po cijeni od 5 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prodaja ulaznica najprije će biti dostupna članovima kluba koji imaju pravo prvokupa. Oni će stoga svoju vrijednu ulaznicu moći nabaviti online putem u nedjelju 12. svibnja od 11:00.

Online prodaja za ostale počinje u ponedjeljak, 13. svibnja u 11:00 sati i trajat će do dana utakmice 15. svibnja u 19:00 sati. Za one koji žele doći do ulaznica fizičkim putem, ticket point će raditi prema sljedećem rasporedu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ponedjeljak 13.05. od 11 do 19 sati

Utorak 14.05. od 11 do 19 sati

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Srijeda 15.05 od 11 do 19:45 sati