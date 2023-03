Nakon što je prošle godine proslavila svoj 130. rođendan uz različite slavljeničke aktivnosti, Žuja i ove godine nastavlja oduševljavati i darivati svoje potrošače. Omiljeno hrvatsko pivo predstavlja novu kampanju „Kumovi“ u sklopu koje svi novopečeni mladenci imaju priliku razveseliti svoje kumove besplatnom gajbom Žuje. Uz krovnu poruku „Jedna za tebe, jedna za kuma“, Ožujsko pivo se pobrinulo da ova godina bude posebna za one koji će stati pred oltar i izreći sudbonosno „da“.

„Žuja je postala nezaobilazan dio svih važnijih proslava i druženja diljem Lijepe naše. Ovom kampanjom želimo posebno razveseliti sve koji će ove godine imati vjenčanje te im omogućiti da na najljepši mogući način zahvale svojim kumama i kumovima – poklanjanjem gajbe Žuje za zajednička druženja. Kumovi su zakon i to im želimo pokazati“, komentirala je Ana Štebih Pinjuh, direktorica marketinga Zagrebačke pivovare.

Već provjereno glumačko društvo, omiljen Žujin trojac, Goran Navojec, Rene Bitorajac i Goran Bogdan i ovaj put su zvijezde kampanje i televizijske reklame u kojoj se među sobom, na šaljiv i emotivan način, natječu i bore za kumstvo. Reklamu i ovaj put odlikuje prepoznatljiv Žujin humor i dobro poznati stilski izričaj, a za produkciju je već tradicionalno zaslužna kreativna agencija BBDO. TV reklama za kampanju „Kumovi“ dostupna je na poveznici.

„Turbulentan životni tempo ponekad nas natjera da zaboravimo čak i one prijatelje koje nikako ne bismo smjeli zaboraviti. Posebno se to odnosi na prijatelje s kojima smo vezani najjačom vezom. Onom kumskom. Kroz ovu reklamu želimo potaknuti sve one koji su nenamjerno zaboravili na svoje kumove da ih pozovu na pivo, a nove mladoženje podsjetiti kolika je važnost kumova“, rekao jeo kampanji Almir Okanović, glavni kreativni direktor BBDO-a.

Kako sudjelovati?

Sudjelovati u darivanju mogu svi oni koji će se vjenčati 2023. godine. Sve što sudionici moraju napraviti jest kupiti gajbu Žuje, poslati broj računa i svoje podatke. Nakon provjere, Žuja će njihovoj kumi ili kumu na adresu poslati još jednu dodatnu gajbu Žuje na poklon. Sudionici Žujinog projekta mogu svoje kumove dodatno razveseliti slanjem personalizirane poruke koja će ih dočekati na njihovom e-mailu.

Natječaj traje do kraja godine ili do isteka zaliha promotivnih poklona, a sve dodatne informacije dostupne su na web stranici ozujskokumovi.com.