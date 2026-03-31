ZŠEM studenti osvajaju rukometni vrh i akademske ciljeve

Zagrebačka škola ekonomije i managementa (ZŠEM) kontinuirano potvrđuje svoju predanost studentima-sportašima koji uspješno razvijaju dualne karijere - istovremeno gradeći vrhunske sportske rezultate i kvalitetno akademsko obrazovanje.

Takvi primjeri posebno dolaze do izražaja u Paket 24 rukometnoj ligi, gdje se brojni studenti natječu u najvišem rangu hrvatskog rukometa i trenutno se bore među šest najboljih ekipa za naslov prvaka Hrvatske. Među njima su Ante Kaleb (Dugo Selo), Marko Grubišić Gojun (HRK Gorica) i Mihael Udovičić (Sesvete Triglav osiguranje), koji svakodnevno dokazuju da se sportske ambicije i akademski razvoj mogu uspješno nadopunjavati.

Posebno se ističe i studentica Tena Japundža, članica ŽRK Lokomotiva, koja je nedavno izborila plasman u četvrtfinale europskog natjecanja, dok se istovremeno bori i za naslov državne prvakinje.

Dualna karijera: sustavna podrška ZŠEM-a

ZŠEM aktivno promiče koncept dualne karijere kroz konkretne mjere podrške studentima-sportašima. Fleksibilni oblici studiranja, prilagođeni nastavni planovi, mentorski programi i razumijevanje specifičnih sportskih obveza omogućuju studentima da bez kompromisa razvijaju oba segmenta svoje karijere.

Ovakav pristup ne samo da olakšava svakodnevno usklađivanje obveza, već i dugoročno jača kompetencije studenata. Nakon završetka sportske karijere, oni su spremni za izazove u poslovnom svijetu - bilo u menadžmentu, poduzetništvu ili sportskim organizacijama.

Četiri studenta, četiri inspirativne priče

Tena Japundža – vrhunski sport i MBA izvrsnost

Studentica MBA programa Supply Chain Management, Tena Japundža, istovremeno gradi karijeru vrhunske rukometašice. Kao članica hrvatske reprezentacije osvojila je brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 2021. godine.

Njezina akademska pozadina uključuje i prijediplomski studij biotehnologije, čime spaja znanja iz znanosti i upravljanja. Tena je primjer kako disciplina, predanost i kontinuirano učenje vode prema izvrsnosti – i na terenu i izvan njega.

Ante Kaleb – spoj poslovnog razvoja i sporta

Ante Kaleb istovremeno djeluje kao manager za razvoj poslovanja na ZŠEM-u i aktivni je igrač rukometnog kluba Dugo Selo. Kao student Executive MBA programa razvija strateške i menadžerske vještine koje nadograđuju njegov profesionalni put.

Njegov primjer pokazuje kako se karijera u akademskom i poslovnom okruženju može uspješno kombinirati s natjecateljskim sportom, uz visoku razinu discipline i organizacije.

Marko Grubišić Gojun – međunarodna perspektiva

Student druge godine programa Ekonomije i managementa na engleskom jeziku, Marko Grubišić Gojun uspješno balansira između zahtjevnog sportskog ritma i akademskih obveza.

Međunarodno orijentiran studij omogućuje mu razvoj kompetencija za globalno tržište rada, dok mu rukomet pruža iskustvo timskog rada i liderstva – vještine koje prenosi i u akademsko okruženje.

Mihael Udovičić – nova generacija sportaša

Na prvoj godini studija Poslovne matematike i ekonomije, Mihael Udovičić predstavlja novu generaciju studenata koji obrazovanje postavljaju kao ravnopravan prioritet uz sport.

Studij mu pruža snažne analitičke i kvantitativne temelje, dok mu podrška ZŠEM-a omogućuje da bez pritiska usklađuje treninge i predavanja, stvarajući stabilne temelje za buduću karijeru.

Sport i obrazovanje: dvosmjerna prednost

Primjeri ovih studenata jasno pokazuju kako sport i obrazovanje djeluju sinergijski. Sport razvija disciplinu, fokus i timski duh, dok obrazovanje osigurava znanje, profesionalnu mrežu i sigurnost nakon završetka sportske karijere.

ZŠEM kroz praktične projekte, mentorsku podršku i fleksibilne modele studiranja omogućuje studentima da ostvare maksimum u oba područja - bez potrebe za kompromisima.

Sinergija koja stvara budućnost

ZŠEM dosljedno gradi okruženje u kojem sport i obrazovanje nisu suprotstavljeni, već se međusobno nadopunjuju. Kroz individualizirani pristup i snažnu institucionalnu podršku, studentima poput Tene Japundže, Ante Kaleba, Marka Grubišića Gojuna i Mihaela Udovičića omogućeno je ostvarivanje vrhunskih rezultata - kako na sportskom terenu, tako i u akademskom i poslovnom svijetu.

Njihove priče potvrđuju da je moguće uspješno graditi dvostruku karijeru i pritom postaviti čvrste temelje za dugoročan profesionalni uspjeh.