U godini u kojoj se igra europsko nogometno prvenstvo EURO 2024. kompanija Zvijezda je dobila novog brend ambasadora – Zlatka Dalića, izbornika hrvatske nogometne reprezentacije. Uz prigodno druženje i fotografiranje sa zaposlenicima, najtrofejniji hrvatski izbornik je u nazočnosti Fabrisa Peruška, člana Upravnog odbora i glavnog izvršnog direktora Fortenova grupe, potpisao ugovor o suradnji s Upravom Zvijezde, Tomislavom Alagušićem, predsjednikom i članicama Uprave Dajanom Mrčelom i Karmen Rosan. Po potpisivanju, izbornik i menadžment Zvijezde i Fortenova grupe zajedno su obišli i proizvodni pogon u kojem se proizvode svi najdugovječniji, ali i najnoviji, inovativni proizvodi Zvijezde.

Izbornik Dalić, koji se nakon uspjeha u Kataru 2022. godine i titule doprvaka Lige nacija, s hrvatskom reprezentacijom sprema na nove izazove, tom je prilikom naglasio važnost međusobne podrške uspješnih iz različitih segmenata društva, jer to onda potiče izvrsnost u cijelom okruženju:

„Baš kao i hrvatska nogometna vrsta i Zvijezda je jedan od najsnažnijih i najpoznatijih hrvatskih brendova, zbog čega mi je istinsko zadovoljstvo preuzeti ulogu njezinog brend ambasadora. To je kompanija uz čije proizvode živimo cijeli život i koji su obogatili sve važnije proslave u svim našim obiteljima, pa tako i u mojoj. Biti uspješan više od 100 godina kao što je to Zvijezda, zaslužuje poštovanje i divljenje. Ja samo mogu reći da je iza svakog uspjeha, bilo poslovnog, bilo sportskog, uvijek jako puno rada i truda, odgovornosti i spremnosti na učenje i brzo prilagođavanje promjenama. Još je važnije znati da je uspjeh uvijek rezultat zajedničkog truda svakog pojedinca u timu, pa tako i svakog zaposlenika koji je bio dio Zvijezdinog tima tijekom duge povijesti njezina poslovanja. Jednako kao i naši nogometaši, oni su pravi promotori hrvatskih uspješnih priča.“ – rekao je izbornik Dalić.

„Najveća vrijednost ove suradnje Zlatka Dalića i Zvijezde nije u poslovnoj sinergiji, nego u poruci koju šaljemo o zajedničkoj predanosti jačanju nacionalnih uspješnica, bez obzira iz kojih područja dolaze. Kroz to gradimo globalnu prepoznatljivost brendova iz Hrvatske, bilo sportskih, poslovnih, znanstvenih ili kulturnih. To je i razlog zbog kojeg je Fortenova grupa, kao jedna od vodećih kompanija u jugoistočnoj Europi, ponosni generalni sponzor nacionalnog nogometnog saveza. I mi, jednako kao i naša uspješna nogometna reprezentacija, njegujemo vrijednosti timske suradnje i odgovornosti, inzistiramo na izvrsnosti i inovativnosti i kroz to kontinuirano podižemo vlastite standarde poslovanja i širimo pozitivan utjecaj na okruženje.“ – izjavio je Fabris Peruško, član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe.

„Strast kojom izbornik Dalić obavlja svoj posao, predanost izvrsnosti i inspirativna uloga koju ima u našem nacionalnom nogometnom timu, čine ga idealnim partnerom našoj kompaniji i timu. Naš novi brend ambasador i Zvijezda dijele istu viziju u ostvarivanja vrhunskih rezultata i vrijednosti povezanih s izvrsnošću, povjerenjem i vjernosti i prepoznatljivošću.“ – izjavio je Tomislav Alagušić predsjednik Uprave Zvijezde prilikom potpisivanja ugovora o suradnji.

"Zvijezdini proizvodi prisutni su u svakom kućanstvu, a na nama leži odgovornost da njihova kvaliteta ostaje čvrsto upisana na ljestvici prvaka. Takav položaj osiguravamo kroz investicije u razvoj proizvodnje, inovativne proizvode i stalno unaprjeđenje kvalitete pa se i u našim komunikacijskim aktivnostima vežemo uz najbolje.“- izjavila Dajana Mrčela, članica Uprave Zvijezde.

Nakon formalnog potpisivanja ugovora, izbornik Dalić družio se sa zaposlenicima što je zabilježeno i zajedničkom fotografijom. Suradnja Zvijezde i izbornika obuhvatit će niz promotivnih aktivnosti o kojima ćemo redovito obavještavati naše kupce.

O Zvijezdi

Kompanija Zvijezda, članica Fortenova grupe, prisutna je na tržištu Hrvatske već 107 godina. Njezini brendovi prvi su izbor potrošača, što godinama potvrđuju i rezultati nezavisnih istraživanja zahvaljujući kojima ima vodeću poziciju na domaćem tržištu i ostvaruje značajne izvozne rezultate. S više od 400 zaposlenih, Zvijezda Plus aktivno sudjeluje u podršci lokalnim zajednicama kroz različite projekte, primarno kroz podršku udrugama slijepih i Down. U svojim upravljačkim i proizvodnim procesima, Zvijezda Plus slijedi načela održivog i odgovornog poslovanja. Poseban naglasak stavlja na primjenu ekoloških principa u proizvodnji, transparentnosti i etičnosti u nabavnim procesima i odnosima s poslovnim partnerima te njeguje korporativnu kulturu koja potiče jednakost, uključenost, inovativnost i timski rad, ulažući u svoje zaposlenike i njihov profesionalni razvoj.