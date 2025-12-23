Žele rekao ono što želudac stvarno misli

Advent u Zagrebu tradicionalno je vrijeme okupljanja, druženja i uživanja u bogatoj gastronomskoj ponudi. Mirisi kobasica, topljenog sira, fritula i kuhanog vina privlače posjetitelje svih generacija, a blagdansko raspoloženje često znači i pokoji zalogaj više. I dok mi bez zadrške uživamo u omiljenim adventskim okusima, naš želudac nerijetko osjeti posljedice takvog tempa i kombinacije teške hrane.

Foto: Marko Zovko

Kako bi na simpatičan i prepoznatljiv način skrenuo pažnju upravo na taj dio blagdanskog iskustva, na zagrebačkom adventu pojavio se Žele, lik koji simbolizira naš vlastiti želudac. Tijekom subotnje večeri, Žele je s transparentima stajao među posjetiteljima na lokacijama Fooling Around na Oleander terasi Esplanade Zagreb hotela te na Fuliranju na Strossmayerovom trgu. Njegove kratke, duhovite poruke brzo su privukle pažnju prolaznika, koji su se u istima lako prepoznali.

Foto: Marko Zovko

Žele je ubrzo postao jedna od onih adventskih pojava koje ne prolaze nezapaženo. Posjetitelji su se zaustavljali, fotografirali s njim i kroz smijeh dijelili vlastite blagdanske „želučane“ priče. Razgovori su se spontano razvijali oko omiljenih adventskih zalogaja, pretjerivanja u hrani i osjećaja koji često dolaze nakon obilnih obroka. Upravo kroz takve opuštene interakcije, Žele je postao glas mnogih želudaca koji se u prosincu pokušavaju izboriti za malo pažnje.

Foto: Marko Zovko

U sklopu aktivacije, posjetiteljima su se obraćale i promotorice koje su dijelile uzorke RefluSTAT-a. Reflustat sadrži prirodne sastojke alginate te brzinski gasi žgaravicu. Zbog toga se prirodno uklopio u adventsku atmosferu, kao podrška želucu onda kad mu je najpotrebnija.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Adventska aktivacija dio je kampanje „Vjerujte svom želucu“ brenda RefluSTAT, iza koje stoji Jadran-galenski Laboratorij d.d. (JGL d.d.). Poruka kampanje jednostavna je i bliska svima: blagdani su vrijeme uživanja, a ne odricanja. Uz malo pažnje i osluškivanje vlastitog tijela, u omiljenoj blagdanskoj hrani možemo uživati bez da nam želudac pokvari raspoloženje.

Zato ovih blagdana slušajte (svog) Želeta, jer uz RefluSTAT blagdanski užici ostaju samo užici.