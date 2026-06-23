Zaposli se u Mlinarovoj prodavaonici, zarađuj 1.800 € mjesečno u sezoni!

U posljednje dvije godine se broj zaposlenika koji odlaze iz Mlinara prepolovio!

Zašto je to tako? Od šefova očekujemo da u prodavaonice ulaze ne samo sa zadatkom nego i s osmijehom. Želimo biti fer i želimo da se svi osjećamo dobro i mislimo da je to razlog zašto sve veći broj zaposlenika vidi Mlinar kao svoj dugoročni izbor.

U sezoni su neto primanja 1.800 eura mjesečno, a kako i van sezone svaki mjesec isplaćujemo dodatke na plaću te nagrade za rezultate rada svake prodavaonice, plaća je kod nas i van sezone takva da ljudi žele ostati.

U našim prodavaonicama se radi u manjim timovima i ugodnoj atmosferi i nemamo predrasuda prema onima koji bez ikakvog iskustva dolaze u naše timove. Da, iskustvo je plus, ali nam ipak puno više znače dobra volja i dobra energija.

Ako ti je bitno da dobro zaradiš, imaš posao cijelu godinu i da se osjećaš dobro u svom timu - javi nam se!

e-mail adrese: [email protected]

ili putem WhatsAppa na broj 091 238 2311.