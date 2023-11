Iako se još ne osjeća u zraku, jesen je kalendarski ovdje i mnoge od nas tek čeka kupnja jesenske i zimske garderobe, dok se oni pragmatični polako već opskrbljuju i darovima za prosinačka slavlja. Kao i prethodnih godina, mnogi će spas potražiti u kupnji putem interneta koja danas pokriva gotovo sve: od odjeće, obuće, kozmetike, potrošačke elektronike, farmaceutskih proizvoda pa sve do plaćanja putovanja ili edukacija. Ako se pritom odlučite na plaćanje debitnom ili prepaid Mastercard karticom Addiko banke, odlična vijest je da imate pravo na povrat u iznosu od 10 eura!

Kako do povrata novca?

Svi korisnici debitnih ili prepaid Mastercard kartica Addiko banke koji do 30. studenog izvrše minimalno 7 online kupnji mjesečno kod bilo kojeg domaćeg ili stranog trgovca u ukupnom iznosu od minimalno 250 eura, dobivaju povrat novca u iznosu od 10 eura. Pri tome jedna kartica može dobiti povrat novca dva puta tijekom trajanja promocije, jednom u listopadu i jednom u studenom. Povrat novca vrši se automatskom uplatom od strane banke na račun za koji je kartica vezana i to u narednom mjesecu za prošli mjesec. Jedna kartica s jedinstvenim brojem kartice može dobiti maksimalan povrat novca od 20 eura u razdoblju trajanja promocije (od 1. listopada do 30. studenog 2023.). Detaljne uvjete korištenja ove promotivne akcije pročitajte ovdje.

Addiko Mastercard Debit i Addiko Mastercard Prepaid kartica

Kupujete li online svojom debitnom Mastercard karticom Addiko banke, već znate da je ona vezana uz vaš tekući račun i da će vam naplata odmah sjesti. Da, to je međunarodna debitna kartica vezana uz tekući račun kojom možete plaćati robe i usluge na internetu u zemlji i inozemstvu. Kada je riječ o prepaid Mastercard karticama Addiko banke, tada ne morate imati račun u banci da biste je dobili niti morate biti kreditno sposobni. Da bi se ova kartica koristila, na nju morate uplatiti određenu količinu novca i nadoplaćivati po želji i bez naknade u bilo kojoj poslovnici Addiko banke, putem Addiko EBank internet bankarstva ili Addiko Mobile mobilnog bankarstva. Njome zatim možete plaćati robe i usluge u zemlji i inozemstvu te na internetu.

Sigurna internetska kupnja

Obje Mastercard kartice Addiko banke možete registrirati za uslugu Sigurne internetske kupnje i koristiti ih na svim prodajnim mjestima na internetu koja podržavaju sustav plaćanja putem Mastercard® Identity Check™.

Zašto je dobro online kupnje plaćati karticama?

Možete kupovati bilo kada i s bilo koje lokacije, jer online trgovine rade od 0-24h, svaki dan. Brže i jednostavnije je pronaći željeni proizvod nego u klasičnoj trgovini, jer u par klikova odabirete ono što želite. Možete lakše uspoređivati proizvode, budući da za svaki proizvod imate detaljni opis i specifikacije, a često i recenzije kupaca koji su kupili taj isti proizvod, što vam uvelike može pomoći u odluci. Ušteda vremena je neprocjenjiva, a cijene na internetu uglavnom su niže nego u trgovinama.

Vaša online kupovina je sigurna jer sve Addiko Mastercard kartice registrirane za uslugu Sigurne internetske kupnje imaju najviši stupanj sigurnosti prilikom plaćanja na internetu.

Ako još niste, isprobajte kupnju Addiko Mastercard karticama online, i usput ostvarite 10 EUR povrata na svoju karticu!