Pripremite se krenuti na kulinarsko putovanje kakvo do sada nije bilo u Zagrebu jer se YEZI Zagreb, restoran s 100 mjesta uključujući i vanjsku terasu, sprema otvoriti svoja vrata ove jeseni. Smješten je u srcu najuzbudljivijeg novog zagrebačkog hotela koji se otvara, u art'otelu Zagreb. YEZI će svojim gostima ponuditi jedinstveno iskustvo uživanja u hrani i piću koje spaja umjetnost dim suma, miksologije, vrhunskih europskih slastica i najboljih svjetskih čajeva.

YEZI Zagreb će se nalaziti u sklopu art'otela Zagreb, u Petrinjskoj ulici 7, s ulazom iz Amruševe ulice (Amruševa 4), čime će dodatno istaknuti privlačnost hotela kao središta kulture, umjetnosti i kulinarske izvrsnosti. Restoran će biti dokaz predanosti hotela da gostima pruži odvažna i nezaboravna iskustva i nedvojbeno će postati omiljena destinacija za ljubitelje hrane u gradu.

Jelovnik YEZI-ja se može pohvaliti velikim izborom dim suma. Od posebnog dim suma od pečenih gljiva, yuzua, tartufa, preko dim suma od bijelog mesa grdobine s yuzu preljevom do ljutog woka od kozica s čili grahom i zelenim grahom kuhanih u woku, YEZI ponuda hrane pripremljene na pari, pečene, na žaru i pržene obećava da će sve biti praznik za sva osjetila. Osim toga, YEZI će imati u jelovniku i zanimljivu ponudu glavnih jela, uključujući jela od patke, ribe i rezanaca, osiguravajući impresivan izbor koji će zadovoljiti svako nepce. Gastro ponuda će biti nadopunjena i bogatim izborom s preko 20 vrsta najkvalitetnijih čajeva na svijetu.

"Oduševljeni smo što možemo YEZI Zagreb predstaviti živahnoj kulinarskoj sceni ovog prekrasnog grada", rekao je g. Reli Slonim, izvršni direktor Arena Hospitality Group. "S glavnim kuharom Wernerom Seebachom i timom talentiranih kuhara, uvjereni smo da će YEZI postati restoran zbog kojih će mnogi i doći u Zagreb, nudeći jedinstveno iskustvo objedovanja koje prikazuje najbolje od moderne panazijske kuhinje na način jedinstven za Hrvatsku."

Hvaljeni londonski glavni chef Werner Seebach predvodit će ovo novo, izuzetno i uzbudljivo gastro iskustvo u Zagrebu. Seebach je poznat po svojoj stručnosti u stvaranju izvrsnih i inovativnih kulinarskih iskustava u restoranima Sushi Samba, Duck & Waffle i Chino Latino. Glavnom chefu će se pridružiti jedan od najiskusnijih europskih dim sum kuhara, Tom Tian Hau Low, obučen u Hong Kongu i Tajvanu, koji u YEZI donosi gotovo četrdeset godina iskustva u dim sum kuhinjama diljem svijeta. Njihovo kombinirano ovladavanje autentičnim tehnikama jamči da će svako jelo biti izrađeno do savršenstva, s fokusom na dramatičnu prezentaciju koja izaziva divljenje. To će uključivati ponudu slastica koje će oduševiti ljubitelje slatkog, od izvrsnih petit gateauxa do macaronsa koji spajaju okuse Istoka i Zapada. U svim delicijama moći ćete uživati kako u restoranu, tako i za ponijeti s YEZI pulta.

Pod vodstvom kuhara Wernera Seebacha, YEZI ima za cilj uhvatiti bit modernog Tea Housea, stvarajući živahnu atmosferu u kojoj se gosti mogu prepustiti okusima i pričama moderne azijske kuhinje dok uživaju u društvu prijatelja i obitelji. Crpeći inspiraciju iz tradicionalnog azijskog stila čajane s neformalnim jelom, pićem i druženjem, YEZI poziva posjetitelje da otkriju opušteno iskustvo vrhunske kuhinje koje će biti kao nijedno do sada uz bogat izbor jela, slastica, čaja, koktela i mnogih vrsta ostalog pića.

Čaj je neraskidivo povezan s kulinarskom tradicijom dim suma tipičnom za azijske čajane. Od nježno parfimiranih bijelih čajeva i složenih biljnih okusa do zadimljeno pečenih oolonga, YEZI će biti poznat po najkvalitetnijim čajevima na svijetu, koji dolaze s obrtničkih farmi u Tajvanu, Kini i Japanu. Svi će se čajevi posluživati u čajnicima i ramekinu ručno izrađenim u Tajvanu. Zapakirani YEZI čajevi također će biti dostupni za ponijeti s YEZI-jevog pulta kako bi gosti iskustvo ponijeli kući, kao i deserte koji su u ponudi.

Kulinarska avantura u YEZI-ju ne prestaje s hranom i čajem. Restoran će također sadržavati kreativni meni koktela koji spaja složene profile okusa YEZI čajeva, nudeći divne zaokrete klasičnih pića. Uronite u svijet inovativne miksologije koja savršeno nadopunjuje okuse YEZI kuhinje. Odvojeni bar će nuditi kompletnu ponudu pića, te ponudu za bar iz YEZI jelovnika za uparivanje s pićima. Kako se bliži jesen, iščekivanje za YEZI Zagreb raste. Pripremite se za ulazak u nezaboravnu kulinarsku avanturu koja besprijekorno spaja tradiciju i inovaciju, stvarajući doista nevjerojatno iskustvo uživanja u gastronomskoj ponudi. Više i na web stranici YEZI, a pratite YEZI na Instagramu na yezi.zagreb kako biste prvi saznali sve informacije za novo mjesto u gradu koje se otvara ove jeseni.