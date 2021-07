Datumi: 19 – 23.08.2021.

Website: https://we-love-sound.com/we-still-dance

Facebook: https://www.facebook.com/events/355268792694648

Instagram: https://www.instagram.com/welovesound/?hl=en

We Love Sound, poznati hrvatski event brand, koji kao organizator stoji iza jednog od najboljih svjetskih festivala - Sonus festivala i omiljenog zagrebačkog događaja koji se već 4 godine u nizu održava na jezeru Jarun – We Love Sound Open Air, odlučio je ovog ljeta predstaviti novi boutique festival – We Still Dance.

Od 19. do 23. kolovoza We Still Dance ugostit će neka od najvećih imena svjetske elektroničke glazbene scene trenutno, a za sada su objavili imena prvih izvođača koji su potvrdili svoj dolazak na Pag.

Među prvim najavljenim imenima je miljenik hrvatske publike, jedan od najpoznatijih američkih techno i house DJeva i producenata današnjice, koji je zapalio zagrebačku publiku na We Love Sound Open Airu 2019.god – Seth Troxler. Prije nekoliko godina je proglašen najboljim DJem na svijetu prema izboru renomiranog časopisa Resident Advisor, rezident je prestižnih svjetskih klubova DC10 na Ibizi, Fabric u Londonu, Trouw u Amsterdamu i Output u New Yorku, ali i multimedijalni umjetnik koji u svom najnovijem audio-vizualnom art projektu prezentiranom u Saatchi galeriji u Londonu i Art Basel u Švicarskoj spaja elektroničku glazbu, primjenjenu umjetnost i augmented reality tehnologiju.

Glavno techno ime prve postavke We Still Dance-a je Luigi Madonna, jedan je od najistaknutijih imena talijanske ali i svjetske techno scene danas. Zbog njegovog neupitnog utjecaja na scenu, na inicijativu medija Billboard Italija nedavno je premijerno prikazan i dokumentarac “Origin” koji prezentira Luigijevu karijeru zadnjih 20 godina kroz intervjue njegovih kolega i svjetskih imena Adam Beyera, Charlottes de Witte, Joseph Capriattija, Pan-Pota i drugih. Luigi je redoviti gost Sonus festivala o čijem se nastupu priča još danima nakon festivala. Ako poželite pogledati dokumentarac “Origin” dostupan je na linku: https://www.facebook.com/watch/live/?v=2982839778709979&ref=watch_permalink

Ovog kolovoza će u klubove na plažu Zrće doći i Andrea Oliva. DJ i producent iz Švicarske koji je već godinama rezident svjetski poznatog kluba Hï na Ibizi te glavno lice Antz open air partija u klubu Ushuaia. U svojoj karijeri nastupao je na svim renomiranim festivalima od Coachelle, Sunwaves, Kappa Futur, DGTL, bio na turneji po Sjevernoj i Južnoj Americi, Aziji i Bliskom Istoku i nastupao pred 1 milijun ljudi na glavnoj pozornici Zurich Street Parade.

Davide Squillace više je nego poznato ime svjetske scene. Talijanski DJ i producent, poznat kao član DC10 i Circo Loco Ibiza obitelji, ali i Better Lost Then Stupid ekipe uz Martin Buttricha i Matthias Tanzmanna, iza sebe ima bogatu DJ karijeru, ali i izdanja na etiketama kao što su Desolat, Minus, Ovum, Hot Creations, Kaoz Theory, SCI+TEC, GetPhysical, Cadenza, Resopal i Morris Audio.

Prvu večer We Still Dance-a će preuzeti londonska Fuse obitelj, predvođena njenim osnivačem Enzom Siragusom. Ovaj vrsan producent i DJ je u zadnjih nekoliko godina od afterparty događaja koji je bio besplatan za njegove posjetitelje uspio izgraditi svjetski poznati brand i glazbenu etiketu i probuditi uspavanu londonsku scenu elektroničke glazbe. Njihova poslijednja 3 eventa održana nakon prestanka restrikcija u Velikoj Britaniji bila su rasprodana u samo 24 sata. Za DJ pultom, Enzu će se pridružiti i svestrani DJ, producent ali i klavijaturist i bubnjar - Rich NxT i dugogodišnji član Fuse kolektiva, hrvatski DJ i producent Mariano Mateljan koji zadnjih nekoliko godina gradi vrlo uspješnu međunarodnu karijeru. Na Fuse večeri nastupit će i prva dama ovog boutique festivala, jedna od najistaknutijih imena svjetske techno i house underground glazbe – tINI koja je upravo je proslavila dekadu postojanja njenog event branda “tINI & The Gang” osnovanog na Ibizi, ali koji je proputovao cijeli svijet i dao priliku za nastupom brojnim izvođačima.

Organizator We Love Sound uvijek je podržavao i okupljao regionalnu i lokalnu scenu te je na program We Still Dance-a pozvao i jednog od najuspješnijih srpskih Djeva i producenata s međunarodnom karijerom – Marka Nastića. Od domaćih izvođača, ovoj višednevnoj party avanturi pridružit će se DJ i producent Marin Biočić, osnivač Seriously Twisted večeri kao i jedna od osoba zaslužna za procvat clubbinga u Istri.

Festival će se održati na plaži Zrće u klubovima Papaya, Noa i Kalypso i opremljenim vrhunskim zvukom, plesnim podijima pod otvorenim nebom, kao i mjestima za opuštanje s pogledom na mirno more.

Trenutno povoljnije festivalske i VIP ulaznice su u prodaji putem stranice https://we-love-sound.com/we-still-dance , dok će prodaja dnevnih ulaznica biti dostupna uskoro putem Entrio online trgovine i na samom ulazu. Pretprodaja ulaznica je ograničena na 3000 ulaznica.