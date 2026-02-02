Vrhunskoj slici pripada vrhunski zvuk

Veljača će biti posvećena potpunom doživljaju kućne zabave, jer Samsung predstavlja posebnu promociju u kojoj kupci odabranih Samsung televizora na poklon dobivaju odgovarajući Samsung soundbar, pretvarajući gledanje sadržaja u potpuno integrirani sustav vrhunske slike i zvuka.

Veća slika, bolji doživljaj

Moderni Samsung televizori [1] osmišljeni su kao središnji element dnevnog prostora, gdje se vrhunska kvaliteta slike, napredne tehnologije i promišljen dizajn savršeno spajaju. Velike dijagonale zaslona omogućuju šire vidno polje, čineći filmske scene impresivnijima, sportske prijenose dinamičnijima, a svakodnevnu zabavu zanimljivijom. Napredne tehnologije prikaza na Samsung TV modelima pružaju precizan kontrast, bogate boje i jasnu sliku čak i u zahtjevnim uvjetima osvjetljenja. Quantum Dot tehnologija u QLED i Neo QLED televizorima pojačava intenzitet boja, pružajući dublje plave, bogatije crvene i zelenkaste tonove koji gotovo iskaču iz zaslona, dok The Frame i The Frame Pro televizori nadilaze ulogu klasičnog zaslona, upotpunjujući prostor kao estetski element. Samsung televizori prilagođeni su različitim scenarijima korištenja – od filmskih večeri i kućnih fan zona do opuštenog dnevnog gledanja. Kao takvi, prirodno postaju središte kućanstva, ali i srce povezanog AI doma, omogućujući korisnicima upravljanje cijelim ekosustavom povezanih pametnih uređaja putem SmartThings aplikacije.

Foto: Promo

Zvuk koji se prirodno povezuje sa slikom

Kad slika oživi u punoj veličini, zvuk je tu da svakom kadru da dubinu i snagu. Samsung soundbar zvučnici osmišljeni su kao prirodno produljenje televizora, pružajući jasniji dijalog, izraženije ambijentalne zvukove i puniji, impresivniji audio doživljaj. Q-Symphony tehnologija omogućuje istovremeni rad zvučnika televizora i soundbara, stvarajući uravnotežen i bogat zvuk koji ispunjava prostoriju i prati radnju na zaslonu. Cijeli sustav povezan je putem SmartThings aplikacije, što omogućuje jednostavno upravljanje zvučnicima i besprijekornu integraciju u pametni dom.

Unaprijedite svoje iskustvo kućne zabave

Samsung u sklopu aktualne promocije daruje soundbar uz kupnju odabranih TV modela od 55“ ili većih – uključujući OLED, Neo QLED, QLED, Micro RGB, The Frame, The Frame Pro te 98“ Crystal UHD televizora iz 2025. godine. Ovisno o odabranom modelu televizora, kupci nakon registracije najkasnije do 1. travnja 2026. dobivaju odgovarajući Samsung soundbar model (Q600F, B650F ili S700D). Više informacija o promociji, koja traje od 2. veljače do 1. ožujka 2026. ili do isteka zaliha, dostupno je putem poveznice.

Produžena zaštita za dugotrajnu sigurnost

Uz standardne dvije godine komercijalnog jamstva, koje osiguravaju bezbrižno korištenje i pouzdanu podršku u slučaju tvorničkih nedostataka, kupci imaju mogućnost ostvariti i tri dodatne godine zaštite. Time se osigurava ukupno pet godina sigurnosti, manje brige oko nepredviđenih troškova i dugotrajan osjećaj pouzdanosti u vrhunsku Samsung tehnologiju. Za ostvarivanje dodatne zaštite potrebno je jednostavno se registrirati na www.extracare-promotion.com i osigurati si dugoročnu bezbrižnost. Za realizaciju pogodnosti dodatne zaštite odgovara PARTUM USLUGE d.o.o.