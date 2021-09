Vrhunska tehnologija i inovativan dizajn Electrolux perilica posuđa

U užurbanom tempu današnjice malo tko ima vremena za ručno pranje posuđa, zbog čega je perilica posuđa obavezan dodatak svakoj kuhinji. Iako štede vrijeme, tradicionalne perilice posuđa znaju biti nepraktične za korištenje, zahtijevaju prethodno namakanje posuđa a nakon pranja ostavljaju mrlje na čašama. Tako se želja za uštedom vremena brzo može pretvoriti u još više nepotrebnog posla. Zato je Electrolux dizajnirao inovativne perilice posuđa koje rješavaju sve izazove.

Jednostavnost korištenja i vrhunske performanse glavne su kvalitete Electrolux perilica posuđa. Štede vaše dragocjeno vrijeme, ali i vodu i energiju zbog čega su bolje i za okoliš. Zaboravite na prethodno namakanje, ručno pranje specijalnog posuđa i mrlje na čašama. Uz Electrolux će vam čisto posuđe bez napora postati svakodnevica.

Nikada lakše do blistave čistoće

Slaganje i spremanje posuđa iz perilice zna biti naporan zadatak i može predstavljati teret za vaša leđa. No, to je sada stvar prošlosti. Iskusite najpraktičniju perilicu posuđa Electrolux ComfortLift koja je osmišljena tako da ima jedinstven i inovativan mehanizam koji omogućava lako podizanje donje košare na razinu prikladnu za rad i praktičniji pristup posuđu. Posebno osmišljene vodilice omogućuju košarama da kliznu natrag u perilicu nježno i tiho bez potrebe za naglim pokretima. Electrolux ComfortLift prva je perilica posuđa s ovim inovativnim dizajnom podizanja košare, koji je i nagrađen prestižnom nagradom za dizajn iF Gold Award 2017.

Otkrijte sve što trebate znati o vašem ciklusu pranja uz QuickSelect. To je najjednostavniji način za pokretanje prilagođenog ciklusa, bez pogađanja. Samo jednim dodirom klizačem odaberite vrijeme trajanja, kao i dodatni program koji želite, a Electrolux perilica posuđa će obaviti ostatak posla. Bez nagađanja trajanja programa i postavki, pranje posuđa nikada nije bilo lakše.

Praktična funkcija

Dosta vam je ručnog pranja svog velikog pribora za kuhanje koje ne znate kako smjestiti u vašu perilicu posuđa? Zato smo dizajnirali MaxiFlex! Ladica za kuhinjski pribor svih oblika i veličina omogućit će vam da napokon bezbrižno koristite svaku vrstu pribora, čak i ono neobičnog oblika. MaxiFlex ladica velika je i fleksibilna, a omogućuje vam brzo i intuitivno punjenje čak i velikog pribora. Bez obzira radi li se o priboru nezgodnog oblika ili veličine, prilagodljivi razdjelnici i duboka ladica pomoći će vam da sve posložite.

Ostanite informirani uz TimeBeam® funkciju koju imaju neke perilice posuđa jer sada možete uvijek znati status ciklusa pranja perilice posuđa, kao i vrijeme koje je preostalo do završetka. Elegantno svjetlo prikazano na podu ispod uređaja reći će vam koliko ciklus pranja još traje, kako više ne biste morali nagađati.

Napokon možete reći zbogom mrljama na posuđu zahvaljujući AirDry tehnologiji. Electrolux perilice posuđa pružaju vam tri puta bolje sušenje uz korištenje prirodnog protoka zraka. U zadnjem dijelu ciklusa, AirDry tehnologija automatski otvara vrata perilice posuđa 10 cm, puštajući zrak unutra čime se ostvaruju bolji rezultati. Maksimalno povećajte učinkovitost sušenja te uživajte u potpuno suhom i čistom posuđu prije pospremanja.

Jedinstvena tehnologija za vrhunske rezultate

Umorni ste od prethodnog namakanja, a tradicionalna perilica inače neće dobro oprati vaše posuđe? Možete na to zaboraviti uz Electrolux perilice posuđa. Značajka SatelliteClean pružit će vam nikada učinkovitije pranje i ispiranje svaki put. Dvostruki rotirajući mehanizam mlaznice koja stalno mijenja kut prskanja ima čak tri puta veću pokrivenost od standardne mlaznice, ostavljajući posuđe besprijekorno čistim. Jedinstveni dizajn osigurava da voda dopire u svaki kutak perilice, čak i one najteže dostupne kako biste uživali u bezbrižnom i učinkovitom pranju posuđa iz ciklusa u ciklus.

Za dodatnu snagu čišćenja tu je SprayZone* tehnologija koja intenzivno čisti posuđe u zato previđenoj zoni. Snažan pritisak vode uklanja sve mrlje, od onih zapečenih ostataka hrane do tvrdokorne masnoće. Vaše će posuđe biti savršeno čisto i očuvano i bez prethodnog namakanja.

Besprijekorna njega staklenog posuđa

Više ne morate ručno prati vaše staklene čaše iz straha od razbijanja. Electrolux perilice posuđa sadrže posebnu tehnologiju koja se brine i štiti vaše stakleno posuđe. SoftSpikes® i SoftGrips nježno drže čaše na mjestu tijekom cijelog ciklusa pranja kako se ne bi oštetile, a poseban ciklus GlassCare 45° pere čaše na nižoj temperaturi, te ih nakon toga ispire na 60°C i nježno hladi. Tako će vaše osjetljive čaše ostati zaštićene od pucanja i grebanja te će biti besprijekorno čiste.

Čak i najosjetljivije čaše ostat će zaštićene i blistave. Nagrađivana košara za čaše u Electrolux perilicama posuđa dizajnirana je upravo za njih. Ona vam pruža sigurnost pranja i lagano punjenje do 8 čaša, a pomoći će vam uštedjeti vrijeme na ručnom pranju i ostvariti blistavu čistoću.

*dostupno samo u seriji 800