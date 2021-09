Vrhunska njega zubi uz Philips električnu četkicu

Nova školska godina označava novi početak za cijelu obitelj. Iskoristite ovo vrijeme kako biste usadili zdrave navike kod vaše djece i naučili ih važnosti oralne njege od malih nogu. Uz Philips Sonicare električne četkice za zube na vlastitom primjeru možete vašim mališanima pokazati koje su to ispravne navike koje i oni trebaju usvojiti kako bi održali zdravlje svojih zubi.

Uz naprednu soničnu tehnologiju, Philips Sonicare zahvaljujući soničnim vibracijama stvara i usmjerava mikro mjehuriće duboko između zubi i uzduž linije desni, čime omogućava učinkovitije uklanjanje zubnih naslaga u usporedbi s običnom četkicom za zube.

Mobilna aplikacije za vaše oralno zdravlje

Uz Philips mobilne aplikacije učinkovito pratite čišćenje vaših zubi. U užurbanom tempu života ponekad zaboravimo posvetiti vrijeme oralnoj njezi, no uz Philips Sonicare to je sada prošlost. Bilo da se radi o vama ili vašim mališanima, Philips ima rješenje uz pomoć kojeg ćete moći pratiti učinkovitost čišćenja svojih zuba, a djeci omogućiti zabavno i korisno iskustvo.

Philips Sonicare For Kids aplikacija omogućuje djeci igru dok četkaju zube, uči ih kako pravilno održavati zubnu higijenu i stvoriti rutinu pomoću zabavnih animacija i nagrada. Aplikacija se povezuje sa soničnom četkicom putem Bluetooth veze, te omogućuje prikaz pravilnih tehnika četkanja zuba, kao i praćenje rezultata. Djeca mogu vidjeti koliko je njihovo četkanje kvalitetno, te dobiti nagrade. Aplikacija je učinkovita, što potvrđuje čak 98% ispitanih roditelja koji smatraju kako ona potiče na dulje i bolje četkanje. Tako djeca na zabavan način mogu razviti zdrave navike njege usne šupljine koje će zadržati cijeli život.

Philips Sonicare električne četkice za zube

Električna sonična četkica za zube Philips Sonicare pruža vam više načina čišćenja koji će vam dati zdrav i blistav osmjeh. Uz čak 62.000 pokreta u minuti* uklonit će i do 10 puta više naslaga od obične četkice te će temeljito očistiti vaše zube, ostavljajući ih besprijekorno čistima.

Ugrađeni senzor za pritisak omogućuje nježno čišćenje zuba i održavanje zdravlja desni. Philips Sonicare smanjuje učestalost krvarenja zubnog mesa dvostruko učinkovitije od obične četkice za zube**, te čak 50% nježnije čišćenje od obične četkice za zube**.

Philips Sonicare For Kids za učenje zdravih navika

Električna četkica za djecu Philips Sonicare For Kids zabavit će vašu djecu dok ih uči kako prati zube. Povezivanjem četkice s aplikacijom pomoću Bluetootha vaša će djeca imati interaktivno i zabavno iskustvo, te će učiti kako bolje i duže prati zube. Tehnike i navike koje će vaše dijete steći zadržat će cijeli život. Aplikacija je kao osobni trener vašeg djeteta, jer ga uči kako ispravno prati zube, a uz to ga i animira. Četkica sprema podatke za do 20 sesija pranja zuba, što znači da nema potrebe za stalnim sinkroniziranjem, tako da lako možete pratiti koliko se dobro dijete drži rutine. Djeca koja upotrebljavaju Philips Sonicare For Kids mogu osvajati nagrade u obliku zdrave hrane za Sparklyja koji će ih poticati da četkaju zube duže i bolje.

Osigurajte vrhunsku njegu zuba za sebe i svoje mališane!

* Ukupno 62.000 pokreta (2 vrste pokreta, svaki po 31.000) = kombinacija pokreta glave četkice lijevo desno i pulsirajućeg pokreta

** Testirano na četkici za zube Philips Sonicare DiamondClean