Vrbani dobivaju svoj malonogometni turnir

U svojoj srži, SuperCopa Vrbani je malonogometni turnir formata 5+1. Brza igra, mali teren, publika na udaljenosti metra od akcije. Turnir kreće u petak od 16 sati i traje kroz subotu i nedjelju, a iza njega stoji nešto konkretno: sav humanitarni prihod ide Taekwondo klubu Čigra, usmjeren na njihove projekte i grupe djece i odraslih s posebnim potrebama, koji radi ono što sport u svojoj najboljoj varijanti uvijek radi - pruža strukturu te priliku za razvoj i napredak.

Dok se na terenu lome koplja, posebno se vodilo računa o obiteljima i djeci. Za najmlađe je osmišljen poseban prostor: napuhanci, maskote, organizirane radionice i animacije koje će ih držati zaigranima cijeli dan. U nedjelju u 17h u planu je i i sportsko-edukativna predstava „Luka i Ovan“. Za odrasle s druge strane, uz nogomet, obavezni su roštilj, pivo i hladna pića. Organizatori su se pobrinuli da nitko ne ode kući gladan ni žedan. Prije finala, u planu je pokazni trening para tekwandoaša Čigre kao i revijalna utakmica u kojoj će snage odmjeriti poznata lica hrvatske glumačke scene i legendi Futsal Dinama.

Platinum sponzor SuperCopa Vrbani 2026 je Sofascore i njihova platforma Torneo by Sofascore. Nije slučajno što je najveća podrška turniru došla upravo od njih — Sofascore, jedna od najprepoznatljivijih sportskih tech kompanija na svijetu, ima sjedište upravo ovdje, na Vrbanima. Kad se kvart organizira, logično je da se i njegova najvažnija firma pojavi u prvom redu.

Neizostavno je spomenuti da su event prepoznali i podržali i mnogi drugi renomirani brandovi i uspješne tvrtke u ovom zajedničkom humanitarnom cilju.

Jer to je i svrha. SuperCopa Vrbani nije zamišljen kao jednokratni događaj nego kao brand koji će iz godine u godinu biti prepoznatljiv, u istom tjednu, na istom mjestu, s istim duhom i sve bogatijim programom. Svaki sljedeći SuperCopa gradi se na prethodnom: više momčadi, više partnera, jači humanitarni učinak. Ovog vikenda igra se prvo poglavlje.