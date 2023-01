Budući da Hrvati u bankama ukupno drže oko 30 milijardi eura, novac koji danas vrijedi znatno manje nego prije samo godinu dana, jasno je zašto se rastući broj štediša okreće isplativijim alternativama kad je štednja u pitanju.

Zlato kao isplativija štednja

Sve popularnija takva štednja je ona u obliku investicijskog zlata, odnosno zlatnih poluga i zlatnika visoke čistoće koji su oslobođeni svih poreza. Investicijsko zlato nosi reputaciju dugoročne zaštite od inflacije i sigurnog utočišta u nesigurnim vremenima te se može pohvaliti pozamašnim prinosom u protekla dva desetljeća.

Naime, cijena zlata u eurima u zadnjih je dvadeset godina u prosjeku rasla oko 8.3% godišnje, odnosno ukupno više od 400%. Usporedimo li takav prinos s drugim oblicima štednje, pogotovo s bankovnom štednjom koja trenutno ne daje praktički nikakve kamate, jasno je zašto se rastući broj štediša okreće upravo zlatu u potrazi za isplativom štednjom.

Rast cijene zlata u prošlosti pritom nije bio ujednačen, već je najizraženiji bio u nestabilnim vremenima kao što su periodi visoke inflacije, krize i sukoba. S obzirom na to da mnogi stručnjaci najavljuju novu recesiju u 2023. godini, to je dodatan poticaj za one koji ulaganjem u zlato žele ostaviti prinos. To potvrđuju i podaci Centra Zlata, vodećeg hrvatskog distributera investicijskog zlata koji pokazuju kako interes građana u Hrvatskoj za polugama i zlatnicima nastavlja trend rasta koji je započeo prije tri godine.

Ostale prednosti zlata

Osim već spomenutog visokog prinosa, zlatnici i zlatne poluge u fizičkom obliku privlače štediše i zbog činjenice da su u potpunosti oslobođeni svih poreza, ne ovise o financijskom sustavu ni državi te se radi o imovini koja je vrlo likvidna, to jest lako ju je zamijeniti za gotovinu po aktualnom tečaju.

Zlatne poluge i zlatnici dolaze u raznim veličinama - od onih najmanjih od jednog grama, do najvećih od jednog kilograma čistog zlata. Svaki proizvod ima svoju kupovnu i otkupnu cijenu koje se u pravilu razlikuju između 1% i 5%, ovisno o veličini proizvoda. U Hrvatskoj su najpopularniji zlatnici “Bečki filharmoničari” i zlatni dukati “Franjo Josip” te kompleti investicijskih poluga od jednog grama “Unity Bars”. Ovi kompleti posebno su privlačni jer štedišama nude mogućnost periodične kupnje manjih poluga po povoljnoj cijeni i građenja ušteđevine na taj način.

Centar Zlata - centralno mjesto investicijskog zlata

Na pitanje “gdje kupiti investicijsko zlato u Hrvatskoj?”, odgovor je već godinama - Centar Zlata. Centar Zlata vodeći je trgovac investicijskog zlata u Hrvatskoj te ovlašteni distributer poznatih europskih kovnica, među kojima je i austrijska državna kovnica Münze Österreich, poznata po kovanju već spomenutih “Bečkih filharmoničara” i dukata “Franjo Josip”.

U Centru Zlata moguća je kupnja zlatnika i poluga po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj, a kupcima se nudi mogućnost kupnje u nekoj od poslovnica, ali i kupnja preko webshopa. Kupljeno zlato moguće je preuzeti u poslovnici, izabrati osiguranu dostavu na kućnu adresu ili ga pak pohraniti u sefovima Centra Zlata, što je prvu godinu besplatno za sve.

Ako i vas zanima kupnja investicijskog zlata kako biste zaštitili svoju ušteđevinu od inflacije, djelatnike Centra Zlata možete kontaktirati za besplatne konzultacije na broj 01 3000 783 ili e-mail info@centarzlata.com