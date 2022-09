Ako do sada niste koristili ovu jednostavnu alatku, brzo ćete shvatiti da vam može pomoći u različitim situacijama:

na putu ili na vodi kad vam treba hitna asistencija

na skupovima s mnogo ljudi kada je potrebno da vas svi dobro čuju

za komunikaciju na velikim razdaljinama

za proslave i zabave sa društvom

za igru sa djecom.

Lautxon sirena s mikrofonom može služiti za sjajnu zabavu, ali i za pomoć na cesti<a href="https://dokishop.hr/proizvodi/lautxon-automobilska-sirena-s-mikrofonom?mbrl=b3B0&utm_source=media&utm_campaign=net.hr_2639-911-HR-20220910&utm_placement=net.hr&utm_creative=HR-02639-911-m0001-001&utm_keyword=magazin&utm_adposition=CTA_1">Lautxon sirena s mikrofonom može služiti za sjajnu zabavu, ali i za pomoć na cesti</a><a></a><a></a>

Pomoć na cesti u svakom trenutku

Svakako da vam je najbitnije dozvati pomoć kad vam se odjednom pokvari automobil na otvorenoj cesti. Da ne biste ostali izolirani na pustim cestama, jednostavno pokrenite Lautxon sirenu.

Njen prodorni zvuk od 115 Db brzo će doprijeti do osobe koja vam može priteći u pomoć. Osim toga, uz ovu praktičnu spravicu možete spriječiti nesreće i olakšati komunikaciju sa drugim vozačima.

Može se postaviti u svako vozilo

Ugradite svoju pomoćnu sirenu u auto, kamper, autobus, čamac, brod, kamion ili džip<a href="https://dokishop.hr/proizvodi/lautxon-automobilska-sirena-s-mikrofonom?mbrl=b3B0&utm_source=media&utm_campaign=net.hr_2639-911-HR-20220910&utm_placement=net.hr&utm_creative=HR-02639-911-m0001-001&utm_keyword=magazin&utm_adposition=2">Ugradite svoju pomoćnu sirenu u auto, kamper, autobus, čamac, brod, kamion ili džip</a><a></a><a></a>. I ne samo to! Ovaj nevjerojatni gadget se može postaviti i na dječji električni auto, kvad i slična vozila s utičnicom.

Ukratko, riječ je o sireni koja se napaja putem utičnice u vozilu – za njen rad dovoljan je napon od 12 V.

Instalirajte sirenu za 3 minute

Lautxon sirena dolazi s nosačem, vijcima i ljepilom, potrebnima za instalaciju. Kada odredite poziciju držača za mikrofon, pričvrstite je pomoću vijaka ili ljepila. Potom sirenu priključite u utičnicu u automobilu i spremna je za upotrebu.

Putem gumba birajte između požarnog alarma, hitne pomoći, policijske sirene, tradicionalnog alarma i drugih zvukova.<a href="https://dokishop.hr/proizvodi/lautxon-automobilska-sirena-s-mikrofonom?mbrl=b3B0&utm_source=media&utm_campaign=net.hr_2639-911-HR-20220910&utm_placement=net.hr&utm_creative=HR-02639-911-m0001-001&utm_keyword=magazin&utm_adposition=3">Putem gumba birajte između požarnog alarma, hitne pomoći, policijske sirene, tradicionalnog alarma i drugih zvukova.</a><a></a><a></a> Također možete izabrati upotrebu mikrofona da biste se obratili većem broju okupljenih ljudi i nekoga dozvali.

Igračka široke primjene za male i velike

Ne postoji dijete koje neće biti intrigirano zvucima alarma. Međutim, iz istog razloga ovaj jedinstveni uređaj vole i odrasli.

Funkcija megafona omogućava laku komunikaciju na promocijama, proslavama i sličnim skupovima.<a href="https://dokishop.hr/proizvodi/lautxon-automobilska-sirena-s-mikrofonom?mbrl=b3B0&utm_source=media&utm_campaign=net.hr_2639-911-HR-20220910&utm_placement=net.hr&utm_creative=HR-02639-911-m0001-001&utm_keyword=magazin&utm_adposition=4">Funkcija megafona omogućava laku komunikaciju na promocijama, proslavama i sličnim skupovima.</a><a></a><a></a> Njegov kristalno jasan zvuk putuje daleko. Zato ćete ga koristiti i za komunikaciju na imanjima i velikim razdaljinama kada želite nekoga dozvati.

Pogodna za sve vremenske uvjete

Snijeg, kiša, bura, vrućina – ovaj razglas je na vrhuncu zadatka u svim vremenskim uvjetima.

Kombinacija čvrste plastike i metala otporna je na ekstremne vremenske situacije, a tada će vam najviše i biti od koristi.

Unaprijeđena i sigurna kupnja putem interneta – samo na Dokishop stranici pronađite Lautxon – automobilsku sirenu s mikrofonom, i ostvarite nevjerojatne popuste!

Kako bi do kraja bili odani svojim kupcima, Dokishop trgovinaKako bi do kraja bili odani svojim kupcima, <a href="https://dokishop.hr/proizvodi/lautxon-automobilska-sirena-s-mikrofonom?mbrl=b3B0&utm_source=media&utm_campaign=net.hr_2639-911-HR-20220910&utm_placement=net.hr&utm_creative=HR-02639-911-m0001-001&utm_keyword=magazin&utm_adposition=5">Dokishop trgovina</a><a></a><a></a> nudi povrat novca, bez dodatnih pitanja i bez komplikacija. Dakle, ako iz bilo kojeg razloga želite vratiti proizvod, slobodno to možete učiniti i novac će vam biti vraćen.

NAPOMENA: Popust na ovu automobilsku sirenu je vremenski ograničen i traje do ponoći ili do isteka zaliha. Zato požurite, jer je na zalihama koje se tope velikom brzinom ostalo samo par komada Lautxon – automobilske sirene s mikrofonom.

Lautxon sirena s mikrofonom omogućuje komunikaciju na velikim udaljenostima i prikladna je za korištenje na plovilima<a href="https://dokishop.hr/proizvodi/lautxon-automobilska-sirena-s-mikrofonom?mbrl=b3B0&utm_source=media&utm_campaign=net.hr_2639-911-HR-20220910&utm_placement=net.hr&utm_creative=HR-02639-911-m0001-001&utm_keyword=magazin&utm_adposition=CTA_1">Lautxon sirena s mikrofonom omogućuje komunikaciju na velikim udaljenostima i prikladna je za korištenje na plovilima</a><a></a><a></a>