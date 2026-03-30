Više od 3.000 djece u 150 odgojnih skupina sudjelovalo u projektu Lidla Hrvatska i Mliječnog Zuba

U pedagoškoj godini 2025./2026. projekt je obuhvatio 150 odgojnih skupina diljem Hrvatske, a kroz edukativne aktivnosti sudjelovalo je 3.040 djece u dječjim vrtićima diljem Hrvatske, s ciljem poticanja razvoja zdravih i održivih navika kod djece rane i predškolske dobi. Fokus ovogodišnjeg izdanja bio je na održivoj prehrani, zaštiti okoliša i odgovornom upravljanju resursima.

„Drago nam je vidjeti koliko su djeca kroz ovaj projekt, uz podršku odgojitelja i roditelja, razvila svijest o važnosti održive prehrane i brige za okoliš. Upravo ovakve inicijative pokazuju kako se već u najranijoj dobi mogu graditi navike koje dugoročno doprinose zdravijem društvu i održivijoj budućnosti. Ponosni smo što u suradnji s platformom Mliječni Zub kontinuirano podržavamo projekte koji djeci na njima blizak način približavaju važne životne teme“, izjavila je Lana Jugo, voditeljica CSR-a i održivosti Lidla Hrvatska.

Foto: Igor Veres

Kroz edukativne aktivnosti, igru i projektni rad djeca su, uz podršku odgojitelja, roditelja i lokalne zajednice, učila o očuvanju okoliša, pravilnom postupanju s otpadom i donošenju zdravih i održivih prehrambenih izbora, razvijajući pritom osjećaj povezanosti s prirodom.

Najuspješniji vrtići iz Zagreba, Ploča i Paga

Nakon stručnog vrednovanja projektnih radova, najuspješnijima su proglašeni:

1. mjesto: Dječji vrtić „En ten tini“ (Zagreb), skupina Bubamare

2. mjesto: Dječji vrtić „Ploče“, skupina Pčelice

3. mjesto: Dječji vrtić „Paški mališani“ (Pag), skupina Pužići

„Sretni smo što projektom Abeceda zdravog odrastanja imamo priliku poticati zdrave navike djece od rane dobi te što svake godine vlada veliko zanimanje za sudjelovanje. Ove godine djeca su kroz kreativne i praktične aktivnosti učila o prirodi, resursima i hrani, razvijajući navike koje doprinose zdravijem društvu i planetu. Velike zasluge idu odgojiteljima i stručnim suradnicima vrtića koji su predano provodili aktivnosti te uključili roditelje i lokalnu zajednicu. Veselimo se nastavku suradnje s partnerom Lidl Hrvatska i novoj temi koja će biti posvećena važnosti kretanja i tjelesne aktivnosti za zdravlje djece“, izjavila je Daniela Kos, voditeljica edukacijske platforme Mliječni Zub.

Projekt „Abeceda zdravog odrastanja“ dio je kontinuiranih aktivnosti Lidla Hrvatska usmjerenih na promicanje zdravog načina života i održivog razvoja u zajednici, a njegov nastavak najavljen je i u sljedećoj pedagoškoj godini.