137 međunarodnih sudionika do sada, GITEX i leteći taksiji: Što zapravo donosi Expo 2027 Beograd

Već je 137 međunarodnih sudionika potvrdilo sudjelovanje na specijaliziranoj izložbi, čime se Srbija pozicionirala kao domaćin jednog od najznačajnijih međunarodnih susreta sljedeće godine. Simboličnim odbrojavanjem posljednjih 365 dana do otvaranja na Kalemegdanu, mjestu susreta istoka i zapada, Beograd je službeno ušao u završnu fazu priprema za najveći međunarodni događaj u svojoj modernoj povijesti, pod temom „Igra(j) za čovječanstvo: sport i glazba za sve“.

Da pripreme odavno nisu samo planovi na papiru, vidi se već pri samom ulasku u Beograd. Posjetitelji koji u srpsku prijestolnicu dolaze iz smjera Budimpešte ili srednje Europe već danas mogu vidjeti koliko se brzo mijenja čitav novi urbani distrikt budućeg Expa u Surčinu. Expo selo i zona međunarodnih paviljona već ulaze u završne faze izgradnje, dok su ključni rokovi precizno definirani: predaja paviljona zemljama sudionicama planirana je do prosinca 2026., nakon čega počinje faza opremanja i testiranja.

Foto: EXPO 2027.

Dok se u Surčinu završavaju ključne faze izgradnje Expo kompleksa, paralelno se odvija razvoj programskog sadržaja i koordinacija jednog od logistički najkompleksnijih događaja na svijetu. Upravo u tom kontekstu Beograd će u narednim godinama biti domaćin i nekih od najvećih globalnih tehnoloških i inovacijskih događaja. Dolazak GITEX-a, jednog od najutjecajnijih svjetskih tech i startup sajmova, dodatno pozicionira Srbiju na karti novih tehnoloških centara Europe. To je signal cijelom svijetu, a posebno zemljama u regiji, da Expo 2027 nije razvojna prilika jedne zemlje, već cijelog Zapadnog Balkana i susjednih država. Prilika koja, kada govorimo o poslovnim mogućnostima i jačanju gospodarskih potencijala, ne smije biti propuštena.

Foto: EXPO 2027.

Veliku pažnju međunarodne javnosti privukle su i maskote Expa 2027, Rastko i Milica, prvi put predstavljene na Svjetskoj izložbi u Osaki 2025. godine. Inspirirani spojem srpske tradicije i suvremene kulture, ovi „superjunaci igre“ nose jasnu poruku da kreativnost, glazba i sport ne poznaju granice.

Volontiranje na velikim međunarodnim događajima oduvijek je predstavljalo svojevrsni prestiž i jedinstveno iskustvo za mlade ljude diljem svijeta. Upravo zato organizatori Expa 2027 procjenjuju da će tijekom trajanja izložbe biti angažirano oko 20.000 volontera iz Srbije i inozemstva, što će ovaj program učiniti najvećim volonterskim projektom u povijesti zemlje.

Prijave za sve punoljetne osobe bit će otvorene od 15. svibnja putem službene web platforme Expa 2027, a program će biti dostupan i međunarodnim volonterima, s idejom da mladima iz regije i svijeta pruži priliku da steknu iskustvo rada na jednom od najvećih međunarodnih događaja u Europi.

Tijekom 93 dana trajanja Expa 2027 očekuje se više od 4 milijuna posjetitelja, dok će program same izložbe obuhvatiti više od 8.000 događaja. Program će uključivati od velikih koncerata i sportskih manifestacija do znanstvenih foruma, kreativnih radionica i nacionalnih prezentacija zemalja sudionica. Već sada, uoči Expa 2027, Beograd sve snažnije ulazi u ritam velikih međunarodnih događaja kroz koncerte Erosa Ramazzottija, Lennyja Kravitza i grupe Deep Purple, što daje nagovještaj kakav sadržaj posjetitelji Expa mogu očekivati.

Prvi put jedan događaj ovakvih razmjera dolazi u jugoistočnu Europu, s potencijalom da trajno promijeni način na koji svijet promatra ovaj dio kontinenta. U trenutku kada Europa traži nove točke povezivanja, Beograd nastoji pozicionirati se na mjestu gdje se isprepliću tehnologija, kultura, biznis i međunarodni dijalog. Sljedeća godina pokazat će može li regija iskoristiti priliku koja se ovdje rijetko otvara – priliku da s europske periferije uđe u središte međunarodne pozornosti.