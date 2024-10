Vikend listopadnih cijena u PEVEX-u, 15% na sve

PEVEX je kupcima od 10. do 13. listopada pripremio posebnu akciju - na sve cijene koje nisu već snižene daje 15% popusta na ostvarenu kupnju iznad 30 eura. Detalji posebne akcije „Vikend listopadnih cijena“ označeni su na svim prodajnim mjestima PEVEX-a diljem Hrvatske te na www.pevex.hr.

Ovo je savršena prilika za nabavu proizvoda za opremanje i uređenje vašeg doma, vrta ili za uživanje u omiljenim hobijima. Kupci u PEVEX-u mogu birati između više od 65.000 proizvoda, a pa je ova akcija izvrsna prilika za sve koji traže proizvode iz bogate ponude vodećeg hrvatskog trgovačkog lanca. Popust se ne može ostvariti na duhanske i srodne proizvode, usluge, darovne kartice i proizvode koji su na rasprodaji ili akciji.

U nedjelju 13.10. prodajni centri PEVEX ne rade, ali akcija se nastavlja dalje i vrijedi do ponoći na www.pevex.hr. Popust od 15% na sve redovne cijene za kupnju iznad 30 eura kupci mogu ostvariti od 10. do 12. 10. 2024. u svim PEVEX prodajnim centrima diljem Hrvatske te od 10. do 13. 10. 2024. na www.pevex.hr. Vikend listopadnih cijena čeka vas u PEVEX-u.

