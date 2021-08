Novim programom vjernosti Konzum već tradicionalno želi na zabavan i edukativan način podizati svijest o važnosti zaštite prirode, potaknuti pozitivne promjene u društvu među svim generacijama, a ovaj je put fokus na zaštiti ugroženih životinjskih vrsta u moru

Konzum je predstavio svoj najnoviji program vjernosti u čijem su središtu novi omiljeni plišani likovi pod nazivom Morsovci, koji šalju važnu poruku o nužnosti očuvanja prirode s naglaskom na zaštićene i ugrožene životinjske vrste iz morskih dubina. Naime, zaštita okoliša, biljnih i životinjskih vrsta obveza su svakog stanovnika našeg planeta, a Konzum tu vrijednost osvještava i promiče od malih nogu.

Morsovci su plišana družina od sedam simpatičnih likova, a među njima su i troje koji žive i u našem Jadranskom moru: morski pas Zubo, kornjača Toni Kornjačoni i morski konjić Rosita. Oni su dio obitelji od preko sedamdeset zaštićenih životinjskih vrsta u Jadranu, koje je potrebno posebno čuvati i štititi. Njima se pridružuju i njihovi prijatelji iz udaljenijih krajeva pa tako iz hladnih mora stižu pingvin Pingo Ringo i Morž Žorž, dok iz toplijih voda Indijskog i Tihog oceana dolazi riba klaun Coco. Iako krokodile najčešće povezuju s rijekama i močvarama, članica morske družine postala je i Krokodila koja živi u morima jugoistočne Azije i Australije te ponosno nosi titulu najveće živuće vrste krokodila i gmazova. Svaka od tih vrsta ima značajnu ulogu u ekosustavu te je neophodno sadašnje i buduće naraštaje educirati i informirati o tome koliko je za njih štetno bacanje smeća u okoliš ili zagađivanje zraka te koliko je bitno paziti da ih vlastitim djelovanjem ne ugrožavamo.

„Konzum svoje programe lojalnosti koristi ne samo da bi kupce nagradio za njihovu vjernost i omogućio im kupnju ekskluzivnih proizvoda po povoljnim cijenama, već i kako bi educirao te poticao promjene u društvu i među odraslima i među mladima. Pokazali smo to već s dvjema izdanjima Zdravoljubaca koji su pozivali na promjene u prehrambenim navikama te Zumićima koji su isticali važnost zaštite pčela i njihovog značaja za cjelokupan ekosustav. Ove ćemo godine zaroniti s Morsovcima u morske dubine cijelog svijeta, pa tako i našeg Jadrana, kako bismo podsjetili na zaštićene i ugrožene životinjske vrste koje moramo osobito čuvati. Pozivamo sve naše kupce da nam se u tome pridruže, uz zabavu s neodoljivim plišancima i poruke koje svi zajedno moramo usvojiti i nastaviti živjeti kako bismo mogli i dalje uživati u svim ljepotama i bogatstvu našeg planeta“, izjavila je Dunja Delić, direktorica Sektora marketinga Konzuma.

Novi program vjernosti najavili su mali članovi plesnog centra Tala pod vodstvom Larise Lipovac Navojec koji su u subotu 14. kolovoza otplesali ples Morsovaca na zagrebačkom Cvjetnom trgu, pozivajući i druge da im se pridruže u pjesmi i zabavi. Morsovci u Konzumove prodavaonice stižu u četvrtak 19. kolovoza te će kupci u razdoblju do 27. listopada za svakih potrošenih 50 kuna dobiti jednu naljepnicu. Najdražeg Morsovca potom će moći kupiti po cijeni od 15 kuna uz 40 sakupljenih naljepnica ili od 50 kuna uz 20 sakupljenih naljepnica sve do 10. studenog ili do isteka zaliha. Svakog će tjedna u Konzumovoj ponudi biti i proizvodi uz čiju će se kupnju dobivati i dodatne naljepnice. Za one željne više znanja o Morsovcima, Konzum je pripremio i zanimljivu zabavno-edukativnu knjižicu koja će se moći kupiti po cijeni od 10 kuna, bez obveze sakupljanja naljepnica.

Igra s plišancima, ali i zabavni i informativni sadržaji, savjeti za ponovnu upotrebu korištenih predmeta, stickeri i gifovi za društvene mreže i vesela događanja diljem Hrvatske, začinjeni pjesmom i plesom, potaknut će na razmišljanje o tome što možemo sami učiniti za zaštitu morskog svijeta oko nas.

Više informacija o Morsovcima i novom Konzumovom programu vjernosti dostupno je na stranici konzum.hr/morsovci.