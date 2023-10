Vision Center Ocularia vrhunski je opremljen centar specijaliziran za progresivne naočale u sklopu kojeg se nalaze optometrijska ordinacija i optika, a u kojoj uz besplatni 60 minutni cjeloviti pregled vida možete dobiti dva para najsuvremenijih Essilor progresiva po cijeni jednog.

Ovo mjesto u srcu Zagreba spaja iskustvo, jedinstvenost i izvrsnost pružanja usluge, zbog kojeg je postao dobro poznato mjesto preporuke za sve one koji žele detaljan i stručan pregled, kao i lider na području izrade progresiva u Hrvatskoj. Upravo zato i ne čudi da klijenti do Zagreba “potegnu” i iz drugih dijelova Hrvatske, kako bi dobili vrhunsku uslugu po pristupačnim cijenama.

Imate problema s vidom i želite jednostavniju svakodnevicu? Dođite po progresivne naočale u Vision Center Ocularia!

Naočale s progresivnim staklima olakšavaju svakodnevicu na način da pružaju u jednom paru naočala dobar vid i na daleko i na blizu. Budući da uz progresive nemate potrebu za skidanjem naočala te kroz njih gledate cijeli dan - stavljate ih ujutro kada se probudite i skidate ih navečer kada idete spavati - izuzetno je važno da dioptrija i mjere budu kvalitetno i stručno određene. U Vision centru Ocularia cijeli proces događa se na jednom mjestu - od pregleda, mjerenja dioptrije, izrade progresiva i ugradnje u naočale.

Progresivi također mogu biti i sunčane naočale ili naočale sa staklima koja tamne na suncu, tako da progresivi uistinu mogu zamijeniti čak tri para naočala i tako vam olakšati svakodnevne aktivnosti. Za razliku od jednojakosnih naočala koje su samo za gledanje daleko ili samo za blizu, te u prosjeku traju 2 godine, po nove progresive se u Vision Center Ocularia vraćaju najčešće između 4 do 7 godina.

Iskoristite priliku i rezervirajte svoj termin za detaljan besplatni 60 minutni pregled vida te uz jedan kupljeni par progresiva, drugim vam daruje Vision Center Ocularia.

Brojni klijenti kao veliku prednost Vision Centra Ocularia istaknuli su sveobuhvatnost usluge koja štedi i novac i vrijeme, a što je najvažnije daje dugotrajne rezultate i rješenje problema s vidom. Tako u vrhunski opremljenoj optometrijskoj ordinaciji možete obaviti detaljan i stručan pregled vrhunskim Essilor mjernim instrumentima za određivanje dioptrije, precizno uzimanje mjera za ugradnju progresivnih leća u naočale koji se onda ovisno o vašem odabiru ugrađuju u neki od okvira odabranih u Vision Centru Ocularia uz popuste ili u vaše vlastite. Na sve Essilor progresive Vision Center Ocularia osigurava svojim klijentima čak 2 godine garancije na sve vrste fizičkih oštećenja. Vision Centar Ocularia ima široki opseg ponude raznolikih vrsta i dizajna okvira i progresivnih naočalnih leća tako da će svaki klijent može pronaći idealne za sebe, s obzirom na financijske mogućnosti i potrebe.

Pitali smo voditeljicu Vision Centra, mr.sc. Ivanu Muller, po čemu je Vision Center Ocularia poseban i zašto bi se netko odlučio napraviti nove progresivne naočale baš u Vision Centru.

“Izrada progresivnih naočala postala je naša strast, a kada nešto radiš sa strašću, to uvijek rezultira vrhunskim rezultatima. Stvorili smo prvi centar usko specijaliziran za progresivne naočale u Republici Hrvatskoj u kojem svi klijenti imaju garanciju na dioptriju i dvije godine garancije na progresive.”

Stručan i ugodan pregled - pregled kakvog zaslužujete

“Ordinacija je opremljena najsuvremenijim Essilor instrumentima za određivanje dioptrije te smo u mogućnosti mjeriti dioptriju s preciznošću od 0,01 dioptrije. Klasičan pregled vida traje 5 do 20 minuta, dok pregled vida za progresivne naočale traje oko 60 do 90 minuta s uzimanjem mjera i izuzetno je detaljan. Osim same dioptrije, za progresive je jako bitna akomodacija oka, konvergencija i stanje očnih mišića te se tijekom pregleda obavlja nekoliko desetaka testova vida. Ništa se ne prepušta slučaju i ne radi na pamet tako da na dioptriju dajemo garanciju. Nakon detaljnog pregleda biramo dioptrijske okvire, a možete donijeti i svoje dioptrijske okvire ili ih kupiti u nekoj od mnogobrojnih optika. Po odabiru okvira radi se podešavanje okvira te se uzimaju sve potrebne mjere za ugradnju najmodernijim i najpreciznijim instrumentima. Sve mjere se još jednom provjeravaju ručno tako da nema greške prilikom ugradnje. Na taj način se privikavanje na progresive svodi na najkraći mogući rok - od par sati do par dana.” - dodaje mr.sc. Ivana Muller.

Uz ponudu vrhunske usluge i visoko kvalitetnih proizvoda, ugodan boravak i zadovoljstvo klijenata iznimno im je važan, kako ističu iz Vision Centra Ocularia. Uz stručan i detaljan pregled, u Vision Centre Ocularia osiguran je i privatni parking u dvorištu zgrade Ilica 158, tako da je uistinu moguće bez brige provesti vrijeme rezervirano za pregled.

Predbilježite se za svoj termin detaljnog pregleda vida u trajanju 60 minuta još danas na broj telefona: 01/3778 539 ili preko mrežne stranice www.visioncenter.hr . Ukoliko želite ostati u toku novosti pogodnosti i zanimljivih sadržaj, zapratite Facebook stranicu @VisionCenterOcularia.

Iskoristite ponudu i uz kupnju dioptrijskih naočala pregled je za Vas potpuno besplatan, a uz jedan kupljeni par progresivnih naočalnih leća, drugi par vam daruje Vision Center Ocularia. Vision Center Ocularia nudi mogućnost plaćanja do 12 rata (ZABA, PBZ, Erste, Diners i Visa Premium).