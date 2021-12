Tako Samsung Galaxy A52s 5G donosi novu razinu zadivljujućeg dizajna, kameru s višestrukim objektivima, bateriju koja će izdržati do dva dana surfanja i još mnogo toga!

Upoznajte najvećeg coolera među pametnim telefonima.

Fotografije spremne za lajkove

Snimite fotografije izvanredno visoke rezolucije uz 64-megapikselnu glavnu kameru s optičkom stabilizacijom slike (OIS) oštro i jasno u bilo koje doba dana. Proširite pogled ultraširokokutnom kamerom kako bi cijela ekipa stala u kadar zajedničke slike. Prilagodite fokus uz kameru za percepciju dubine polja ili se približite detaljima zahvaljujući makrokameri. Ne gubite vrijeme na bezbroj pokušaja snimanja savršene fotografije, jer sada možete snimiti vaše savršene trenutke u kakvim se god uvjetima oni dogodili. Nema veze ni ako osvjetljenje nije savršeno jer kamera ovog mobitela uvlači više svjetlosti kako bi dodatno osvijetlila vaše snimke u uvjetima slabog osvjetljenja. To znači da možete računati na to da će ovaj mobitel i u nesavršenim uvjetima napraviti savršenu fotografiju. Uz četiri stražnje, ne treba zaboraviti niti na prednju kameru koja snima jasne selfieje u visokoj rezoluciji u bilo koje doba dana, dok efekt zamućenja blago zamagljuje pozadinu pretvarajući vas u pravu zvijezdu društvenih mreža.

Odlična izdržljivost i otpornost

Obratite pažnju na svoj punjač jer biste uz ovakvu bateriju mogli zaboraviti gdje ste ga ostavili. Njezin kapacitet od 4500 mAh omogućuje do 2 dana bezbrižnog korištenja što znači da se u potpunosti možete opustiti dok pregledavate nove video zapise na TikToku. Zaboravite na kašnjenja na dogovore zbog čekanja da se baterija još malo napuni. Morat ćete pronaći novu izliku jer slaba baterija s ovim mobitelom više neće biti uvjerljiv razlog. Sada doista možete živjeti u trenutku i to zabilježiti na prikladan način.

Ako se život u trenutku oteo kontroli te se vaš novi mobitel smočio ili je pao u vodu, nemojte paničariti jer se ovaj telefon može nositi s uranjanjem u vodu do jednog metra dubine i to do 30 minuta, tako da je sasvim u redu da nastavite igrati i snimati ako vam se telefon malo smoči. Ovaj cooler ocijenjen je ocjenom IP67 za otpornost na vodu i prašinu te mu prolijevanje, prskanje ili pljusak nisu baš neka prijetnja.

Novo stereo iskustvo

Filmsku večer ili svoje omiljene igre podignite na sljedeću razinu uz Dolby Atmos zvuk koji vas uvodi ravno u središte priče. Uz dva zvučnika, jedan pri vrhu i jedan pri dnu, možete doživjeti zvuk u stereo kvaliteti i bez slušalica. Uz odličan zvuk, pri gejmanju su izuzetno važne ostale radne značajke koje možete maksimalno iskoristiti uz Game Booster aplikaciju. Ona pamti vaše načine upotrebe i u skladu s tim optimizira bateriju, temperaturu i memoriju, a funkcija Frame Booster omogućuje grafiku s pokretima koji su glatki kao u stvarnosti.

Uz ovaj cool mobitel čeka vas još nešto jaako cool. Ako već niste, morate upoznati Samsung Lounge program vjernosti koji će vam otvoriti vrata u svijet fenomenalnih popusta, ponuda i iznenađenja oblikovanih samo za vjerne Samsung korisnike. Potrebno je samo da na svoj novi mobitel instalirate aplikaciju Samsung Members i uživanje u brojnim popustima i pogodnostima može početi!