Uspješno provedena modernizacija hidroloških postaja i crpnih stanica

U sklopu projekta za naručitelja Hrvatske vode, KING ICT je modernizirao mrežu hidroloških postaja, uveo sustav centralnog nadzora i upravljanja incidentima te pomogao ojačati sigurnost ključne infrastrukture poput crpnih stanica.

85 % projekta sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a 15 % sufinancirali su partneri - Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Važnu ulogu u realizaciji projekta imala je i tvrtka KING ICT koja je bila zadužena za izgradnju i modernizaciju hidroloških postaja, implementaciju sustava tehničke zaštite te razvoj i postavljanje incident management sustava za obranu od poplava.

„Projekt je izuzetno važan ne samo za sigurnost građana i infrastrukture, već i za jačanje otpornosti Hrvatske na klimatske izazove i prirodne katastrofe. Ponosni smo što smo su naši stručnjaci svojim znanjem i rješenjima dali doprinos jednom od najvećih hidroloških projekata u Europi“, istaknuli su iz KING ICT-a.

Foto: Promo

Jačanje otpornosti kroz digitalizaciju i tehnološki nadzor

Projektom je značajno unaprijeđen sustav hidrološkog praćenja površinskih voda. Na više od 630 lokacija diljem zemlje postavljeno je 850 suvremenih hidroloških postaja, koje u stvarnom vremenu bilježe ključne parametre – razinu vodostaja, temperaturu vode, protok, sediment, stanje ustava, kao i video analizu korita rijeka u slučaju leda ili naplavina.

Sustav tehničke zaštite implementiran je na 24 crpne stanice na kojima su postavljeni sustavi videonadzora, protuprovale i nadzora okoline.

Podaci se prikupljaju i analiziraju u centralnom Nadzornom upravljačkom sustavu (NUS), smještenom u glavnom centru obrane od poplava u Zagrebu. NUS koristi naprednu arhitekturu s više aplikacija za automatizirano upravljanje incidentima, a paralelno su opremljeni i regionalni centri za brzu lokalnu reakciju u kriznim situacijama.

Foto: Promo

Nezamjenjivi podaci za pravovremenu obranu

Nova mreža hidroloških postaja i nadzorni upravljački sustav omogućuju kontinuirano prikupljanje i obradu podataka. Time su omogućeni bolji modeli predviđanja, povećana je učinkovitost upravljanja rizicima te su

postavljeni temelji za brže i preciznije preventivne mjere. Sustav ranog upozoravanja sada je tehnološki osnažen, čime se značajno povećava učinkovitost intervencija i smanjuje rizik od šteta uzrokovanih poplavama.

Foto: Promo

Sustavi za budućnost obrane od poplava

Projekt potvrđuje kako strateška ulaganja u tehnologiju, nadzor i automatizaciju predstavlja put prema sigurnijem i otpornijem društvu. Zahvaljujući zajedničkim naporima naručitelja Hrvatskih voda i stručnih partnera, Hrvatska je sada opremljena za bržu, točniju i učinkovitiju reakciju u slučaju ugroze od poplava.

Foto: Promo

Republika Hrvatska sada će imati točnije i potpunije podatke o stanjima na rijekama, nasipima i drugim vodnim građevinama te će se diljem zemlje omogućiti lakše praćenje razine voda te brža i učinkovitija reakcija u slučaju poplava. Sve to doprinosi boljoj pripremljenosti, velikom smanjenju šteta od poplava i ono najvažnije - većoj sigurnosti građana u budućnosti.