Ulazna vrata koja možete sami dizajnirati

Navike prilikom kupnje se mijenjaju. Kako pokazuju istraživanja, ponudu sastavnih elemenata koje trebamo za izgradnju ili adaptaciju doma najprije ćemo pogledati na internetu, a potom uživo, u trgovini. To vrijedi i za ulazna vrata. Kako bi priprema za kupnju vaših ulaznih vrata bila uistinu temeljita, a odabir što je više moguće u skladu s vašim ukusom, Inotherm je izradio web konfigurator u kojem možete dizajnirati vrata prema svojim željama. Nakon toga, u salonu se možete posavjetovati s prodavačima o svom izboru. Na ovaj ćete način sigurno dobiti kvalitetna, personalizirana ulazna vrata koja, naravno, dolaze sa stručnom montažom i servisom koji vam stoji na raspolaganju za pomoć.

Prošla su vremena kada su vaše kuće i stanovi imali jednake ulaze i ulazna vrata. Danas će najbolji proizvođači za vas bez poteškoća izraditi bilo kakva vrata koja si možete zamisliti. „U osnovnoj ponudi imamo više od 400 različitih dizajna vrata“, kažu u Inothermu, vodećem europskom proizvođaču aluminijskih ulaznih vrata, od dizajnerskih i modernih ravnih linija, trendovske elegancije do bezvremenske uglađenosti tradicionalnog stila. Sve je modele moguće mijenjati u skladu sa željama naručitelja. „Možemo izraditi vrata i prema skici naručitelja, to su u potpunosti unikatna personalizirana vrata“, kažu u Inothermu.

Kakva su vrata prava za vas?

Zbog beskonačnog broja mogućnosti, ponekad je teško utvrditi što vam je uistinu potrebno i što vam se zaista dopada. Međutim, s time vam možemo pomoći: neka osnova budu kvalitetna, sigurna, najbolje aluminijska vrata s dobrim termoizolacijskim svojstvima, a što se tiče dizajna, pustite mašti na volju i svoj izbor konačno uskladite s arhitekturom nekretnine. Vratima čar daju sljedeći dodaci koji odražavaju vaš osobni stil:

Boje

Važan element prilikom dizajniranja potpunih vrata je boja koja zaokružuje cijeli izgled. Općenito, na njezin izbor najviše utječe stil objekta, tj. boja fasade, krova, prozora te žaluzina ili roleta. Nikako nemojte zaboraviti dati svojoj osobnosti da dođe do izražaja pa mislite i na poruku koju odabirom boje želite prenijeti. Ako se odlučite za vrata po narudžbi, imate odličnu priliku izraziti svoju odvažniju stranu i odabrati unikatne kombinacije boja. Možete birati između mat i sjajnih boja po RAL ljestvici, strukturnih i metalik boja, drvenih dekora, rustikalnih drvenih dekora i dekorativnih dekora. Web konfigurator vrata, o kojem više možete saznati niže u tekstu, omogućava vam da prije konačne odluke iskusite sve mogućnosti dizajna u virtualnom svijetu.

Stakla s motivom ili ornamentalna stakla

Tekst se nastavlja ispod oglasa Imaš priču? Javi nam se! Pošalji priču

Ako se odlučite za opciju ulaznih vrata sa staklom, odaberite višeslojno termopan staklo koje ima jako dobre izolacijske karakteristike.

Vaš hodnik je suviše taman i zato od ulaznih vrata očekujete da će preuzeti i funkciju prozora? U ovom slučaju, bez stakla to nećete moći postići. U Inothermu vam na raspolaganju stoji bogat izbor stakala s motivom i ornamentalnih stakala različitih tonova i oblika, od klasičnih kvadratnih do okruglih i polukružnih. Stakla mogu biti i jednostavna prozirna, tonirana parsol tehnikom te satinirana ili reljefna, što nikada ne izlazi iz mode. Na raspolaganju vam je i bogat izbor motiva: za one najromantičnije, tu su rustikalna vitraj stakla i obojena emajlirana stakla. Za one koje vole raskoš, postoji mogućnost ukrašavanja ulaznih vrata čudesnim kristalima Swarovski.

Ručke i kvake

Više volite kvake ili ručke? Ako želite svoja Inotherm vrata opremiti klasičnom kvakom, možete je odabrati iz široke ponude kvalitetnih i estetski usavršenih kvaka od cinkove slitine ili nehrđajućeg čelika. Osim srebrnih tonova, na raspolaganju su i crni i zlatni. A što kažete na ručke? One su u zadnje vrijeme sve popularnije, a možete se odlučiti za četverokutne, okrugle ili sakrivene ručke. Ručke mogu biti opremljene čitačem otisaka prstiju ili točkastim osvjetljenjem s LED tehnologijom, što predstavlja dekorativni i praktični element koji omogućava da bolje vidite kada se kući vraćate po mraku.

Način otvaranja

Još jedna od važnih odluka koja pridonosi konačnom dizajnu vrata je sljedeća hoćete li vrata otvarati na klasičan način ključem ili na suvremeni način, pomoću čitača otisaka prstiju, numeričkog koda ili pametnog telefona? Bez pretjeranog razmišljanja, odlučite se za ovu drugu mogućnost.

Inothermov pametni sustav otvaranja vrata INOSMART prvi je koji u jednom uređaju objedinjuje sva tri suvremena načina otvaranja, osigurava komforan i siguran način ulaska svim članovima obitelji i otklanja brige oko izgubljenih ili zaboravljenih ključeva. Osim izvanredne sigurnosti i praktičnosti koje dolazi s automatskim motoriziranim zaključavanjem, u ponudi već serijski možete naći upravljanje LED osvjetljenjem, nadzor pristupa s provjerom pokušaja neovlaštenog ulaska i mogućnost dodavanja rasporeda. Dodavanje rasporeda omogućava vam da određenoj osobi, recimo čistačici ili susjedu, omogućite ulazak u objekt na točno određeni dan i sat. Cijelim sustavom upravljate i nadzirete ga putem aplikacije na mobilnom telefonu.

Web konfigurator – oblikujte svoj ulaz

Kako biste se lakše odlučili oko toga koja su vam vrata suđena, pomozite si web konfiguratorom. Radi se o iznimno naprednom rješenju koje omogućava potpunu personalizaciju vrata. Možete dizajnirati različite izvedbe vrata i jednostavno odabrati omiljena aluminijska vrata koja možete prilagoditi svojim željama i dodati im različite opcije opreme.

No, to nije sve što konfigurator može. On vam također omogućava da aluminijska ulazna vrata koja ste upravo oblikovali u skladu sa svojim željama postavite na sliku svoga doma, odnosno pročelja, i tako još prije narudžbe provjerite pašu li vrata s izgledom vašeg doma. Tako ćete prilikom kupnje biti uvjereni da ste uistinu i u potpunosti dizajnirali svoja ulazna vrata po narudžbi.

Inotherm će vam omogućiti i stručnu i pravilnu montažu koja osigurava vrhunske izolacijske karakteristike i optimalno funkcioniranje vrata više desetljeća.

Trendovi

Koja su vrata upravo u trendu? Sigurno ona jednostavnih linija. Popularna su puna vrata ravnih linija sa sakrivenom ili udubljenom ručkom koja osigurava bezvremensku eleganciju doma. „Što se tiče boja, odnosno površinskih premaza vrata, u zadnje je vrijeme popularna antracit siva boja RAL 7016, a popularni su i drvni dekori u rustikalnim izvedbama. U ponudi imamo i brojne drvne i dekorativne dekore koje na aluminijsku površinu nanosimo posebnom tehnologijom bojenja koja osigurava prirodan i autentičan izgled“, kažu u Inothermu.

Ako čak ni ovako dobar konfigurator ne može nadomjestiti bliska osobna iskustva, možete posjetiti Inotherm izložbeni salon, gdje ćete moći uživo pogledati boje i dodatke koje ste odabrali u konfiguraciji. Prilikom posjeta salonu, uvjerit ćete se u kvalitetu i prilagodljivost Inotherm vrata zajedno sa stručnjacima koji konačno oblikuju aluminijska vrata vaših snova.

***

Obiteljska firma Inotherm može se pohvaliti dvadesetpetogodišnjom tradicijom izrade ulaznih vrata. Najveći je europski proizvođač vrata od aluminija koja su vrlo cijenjena na europskom tržištu. Sva vrata marke Inotherm predstavljaju plod vlastitog razvoja i proizvedena su u suvremenim CNC centrima za obradu i modernoj staklani te modernoj robotiziranoj lakirnici koje osiguravaju najviše standarde kvalitete. 250 zaposlenika godišnje proizvede 32.000 unikatnih vrata po želji naručitelja.