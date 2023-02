U potrazi ste za povoljnim cijenama? Provjerite zašto je upravo dm pravo mjesto za vas!

Možda ste taj razgovor vodili s članovima obitelji ili ste dijelili svoja iskustva s članovima Facebook grupe. Ono u što smo poprilično sigurni jest da ste nakon tih razgovora imali više pitanja i sumnji nego odgovora i rješenja.

Iako je možda jednostavnije osloniti se na ono što drugi kažu te na procjene i usporedbe na koje nailazite na internetu, mi bismo vam ipak preporučili da se pouzdate u sebe jer ćete tako biti sigurni da će vaša sljedeća kupnja biti zaista povoljna.

Bez obzira na to jeste li u potrazi za poklonom za Valentinovo ili su vam potrebne osnovne namirnice i proizvodi za higijenu, preporučujemo vam da proučite dm katalog za veljaču kako biste se uvjerili da je kupnja u dm-u trajno povoljna i da cijene proizvoda nisu rasle u usporedbi s prosincem prošle godine. Uz jamstvo trajno dobrih cijena, u dm-u ćete pronaći i 700 proizvoda za njegu, higijenu, kućanstvo, bebe i djecu koji su dodatno sniženi te su povoljniji nego što su bili u prosincu.

dm-ov koncept Dobre cijene u svako vrijeme jamči vam da se povoljne cijene neće mijenjati tijekom najmanje četiri mjeseca, ali vam ujedno omogućuje da usporedite trenutnu redovnu cijenu proizvoda s cijenom koja je vrijedila prije zadnje izmjene. Time vam Dobre cijene omogućuju i jednostavnije planiranje kupnje i upravljanje kućnim budžetom.

Ako ste u potrazi za poklonom za Valentinovo u svom dm-u možete kupiti parfem Dolce & Gabbana the one for men koji je od siječnja dostupan po cijeni od 57,90 eura, što je 12 eura manje nego što biste ga platili u prosincu. Isto tako u dm-u vas čeka povoljna cijena proizvoda koje koristite svaki dan kao što je šampon Herbal Essences čija je cijena u siječnju dodatno snižena s 5,69 eura na trenutnih 4,65 eura.

U najbližoj prodavaonici dm-a i u dm online shopu otkrijte još više dobrih cijena i ne zaboravite da imate dovoljno vremena da napravite popis za kupnju uz kojeg ćete ostvariti najbolje uštede.