Vodi me u hladovinu šume. Vodi me tamo gdje je zrak čist. Vodi me netaknutoj prirodi. Samo su neki od grafita s porukom koji su se preko noći pojavili na pločnicima nekoliko hrvatskih gradova. Intrigantni, ali i motivirajući natpisi zaokupili su pažnju građana koji su redovito ispred njih zastajkivali i fotografirali ih, a onda i međusobno spontano komentirali o čemu se ovdje zapravo radi. Neki su otišli korak dalje i svoje nedoumice podijelili na društvenim mrežama ne bi li doznali tko ili što stoji iza ove akcije.

Osim toga, uočeno je i kako se slična stvar sa sličnom porukom paralelno odvija i uz nekoliko rijeka, pa su mnogi to doveli u poveznicu. Naime, na gradskim mostovima pojavili su se predimenzionirani svjetlucavi plavi baloni od slova koji na okupu ispisuju riječ Vodi. I ova atraktivna scenografija pobudila je veliki interes građana i ostavila ih s upitnicima iznad glave, te mišlju kuda ovo cijela priča zapravo vodi? Tko prvi dozna, neka slobodno javi.