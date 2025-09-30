U novom serijalu Robert Knjaz predstavlja stvarne ljude zanimljivije od fikcije

Već više od tri desetljeća, televizijski voditelj i urednik Robert Knjaz jedinstvena je pojava na domaćoj sceni. Mnogi su pokušali imitirati njegov humor, način vođenja i smisao za otkrivanje intrigantnih detalja koji drugima promaknu, ali svaki je pokušaj to i ostao - pokušaj.

Foto: Promo

A sada je Knjaz odlučio svjetla reflektora usmjeriti na jedinstvene osobe. U novom serijalu „Podknjazt“ na svoj osebujan način predstavlja ljude kakve ne srećete često. Kroz format podcasta, u šest jednosatnih epizoda s gledateljima će podijeliti sve ono što nisu ni mislili da će ih zanimati.

Svi korisnici A1 TV-a prvu epizodu moći će pronaći u videoteci u srijedu 1. listopada, a ostale epizode dolazit će u tjednom ritmu.

Foto: Promo

Dok je u posljednje vrijeme uglavnom putovao po svijetu, pa je gledateljima otkrivao najljepša europska sela, ali i svjetske fešte, Knjaz se u „Podknjaztu“ vraća u društvo koje nas okružuje. Otkrivajući kako u Hrvatskoj žive Filipinka i Nepalac, ali i ljudi koji su prošli kroz pakao ovisnosti, radi ono u čemu je najbolji – na originalan i zabavan način predstavlja izuzetno bitne teme i ljude.

Dobar uvod u „Podknjazt“ su stari Knjazovi serijali, kao što su „Osjećaji“, „Pametan kao vrana, hrabar kao jež“, „Knjaz kod Vatrenih“ i „Najveće svjetske fešte“, koji se također mogu besplatno pogledati u Videoteci A1 TV-a.