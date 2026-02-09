Trendovi se mijenjaju, ali sigurnost ostaje na prvom mjestu

Okretanje vlastitom osobnom i personaliziranom iskustvu putovanja znači i veću samosvjesnost, pa tako i po pitanju sigurnosti. Putnici postaje itekako svjesni da na putovanjima mnogo toga može poći po zlu i da je zaštita jedna od najvažnijih komponenti svakog putovanja. Stoga je, uz dokumente i novčanik, upravo putno zdravstveno osiguranje neophodan suputnik svakog putovanja.

Na putovanju se mnogo toga može zakomplicirati, od gubitka prtljage do iznenadnog oboljenja ili nekog oblika nesreće. Takve neplanirane poteškoće mogu pokvariti i najbolja putovanja, naročito ako se nesreća dogodi u inozemstvu. I dok su, unatoč svim mjerama opreza, nesreće često izvan naše kontrole, ono što jes u našim rukama je način rješavanja problema ukoliko oni nastanu.

Foto: Promo

Ugovaranjem putnog zdravstvenog osiguranja možda niste onemogućili mogućnost da do nesreće dođe, ali ste se pobrinuli da u tom slučaju brzo i jednostavno riješite svaku popratnu poteškoću te nesreće. Merkurovo putno zdravstveno osiguranje tako obuhvaća pokriće za slučaj hitne medicinske pomoći koja je potrebna zbog bolesti osiguranika ili posljedica nesretnog slučaja za vrijeme privremenog boravka u inozemstvu. Osiguranje pokriva i neophodni transport u Republiku Hrvatsku (tzv. repatrijacija) zbog potrebe navedenog medicinskog tretmana. Merkurova polica putnog zdravstvenog osiguranja uključuje bolničko liječenje, prijevoz do bolnice ili u mjesto boravka, a kako bi klijentima pružena usluga bila što ažurnija, na raspolaganju im je SOS telefon.

A kako bi sve navedeno klijentima bilo što pristupačnije, Merkur osiguranje pripremilo je posebnu ponudu - popust od 50% za policu godišnjeg putnog zdravstvenog osiguranja! Svi oni koji ugovore Merkur godišnje putno zdravstveno osiguranje putem webshopa od 1.2. do 31.3.2026. bezbrižno mogu putovati već od 37 EUR, odnosno 45 EUR, ovisno o ugovorenom pokriću od 38.500 EUR ili 50.000 EUR.* Briga oko putovanja svedena je na minimum, a sigurnost zajamčena.

Foto: Promo

Merkurova polica putnog zdravstvenog osiguranja vrijedi u cijelom svijetu, a ukoliko ugovarate godišnje putno, osiguran vam je neograničeni broj putovanja tijekom godine (uz uvjet da pojedino putovanje ne traje duže od 28 dana).

Nakon svih pripremnih koraka jedino potrebno je opustiti se, odabrati željenu destinaciju i uživati u novim avanturama. Uz promotivnu akciju putnog zdravstvenog osiguranja, sigurnost na putovanju je zajamčena.

* Navedene cijene Merkur godišnjeg putnog zdravstvenog osiguranja odnose se na osobe do 60 godina koje se ne bave profesionalno sportom.