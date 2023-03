Ako vam je slučajno promakao naš prvi članak s neobičnim okladama, možete ga vidjeti na sljedećoj poveznici.

U nižim redcima donosimo vam i drugih 12 najneobičnijih oklada, počevši s jednom prilično bizarnom…

Čovjek s grudima od 100,000 dolara

Brian Zembic ima bogatu prošlost neobičnih oklada. Jednom je zbog oklade od 7,000 $ proveo mjesec dana živeći u kupaonici svog prijatelja. U drugoj okladi, tjedan dana spavao je pod mostom dok mu je na nogu bilo privezano 20,000 $. Ipak, njegova najbizarnija oklada, i ona po kojoj je najpoznatiji, je iz 1997. Kako bi osvojio 100,000 $, morao je ugraditi silikonske grudi i živjeti s njima godinu dana.

Zembic je pronašao plastičnog kirurga koji se isto volio kladiti, i pobijedio ga u partiji backgammona tako si osiguravši besplatnu operaciju. Bez problema je izdržao godinu dana sa svojim novim atributima, i odlučio ih zadržati i nakon što je osvojio okladu. Čak je 2014. odbio novu okladu za 10,000 $ da izvadi implantate, ali naposljetku ih je ipak izvadio 2017. godine nakon molbe svoje kćeri tinejdžerice.

Dobro oko za talent, ili samo subjektivni dojam i malo sreće?

Rory McIlroy iz Sjeverne Irske je profesionalni golfer koji je osvojio 4 Major turnira prije svoje 25. godine. Njegov otac Gerry isto je bio golfer, i rano je primijetio sinov talent.

Kad je Rory imao 15 godina, osvojio je Junior Ryder Cup, Gerry i njegova tri prijatelja svaki su uplatili po 100 funti, uz omjer 1 naprema 250, da će Rory osvojiti turnir British Open do kraja 2015. godine. Rory je osvojio turnir 2014. i time ocu i njegovim prijateljima osigurao po 25,000 funti.

Čvrsta vjera u Federera

Roger Federer je 2003. godine osvojio svoj prvi Wimbledon, a ono što je pokazao svojom igrom očito je toliko impresioniralo Britanca Nicka Newlifea da je uplatio 1,500 funti da će Federer još barem 6 puta ponoviti ovaj uspjeh, tj. da će do 2019. osvojiti barem sedam Grand Slam naslova na poznatoj zelenoj podlozi londonskog All England Cluba.

Dotad je samo Pete Sampras došao do 7 naslova u Wimbledonu, tako da je ovo naizgled bilo malo vjerojatno, što potvrđuje i omjer 1 naprema 66 koji mu je kladionica dala. Nažalost, Newlife je umro 2009. pa nije doživio Federerovo osvajanje sedmog naslova 2012. (tome je Federer dodao još jedan 2017).

Newlife je oporukom sve svoje ostavio dobrotvornoj ustanovi Oxfam, koja je unovčila njegov listić za više od 100,00 funti.

Ne valja vezati se za materijalno…

… očito je smatrao engleski kockar Ashley Revell. On je, naime, prodao sve što je posjedovao, uključujući i svoju odjeću.

Godine 2004. Revell je sudjelovao u reality showu Double or nothing (eng. „dvostruko ili ništa“). Snimili su ga kako prodaje sve u svom vlasništvu, i s utrškom (135,300 $) otišao u Plaza Hotel and Casino u Las Vegasu, gdje je čitavi iznos uložio na jednu jedinu vrtnju na ruletu.

Dobio je i tako udvostručio iznos na svom računu. S tim novcem kasnije je otvorio tvrtku za online poker, ali njegova dobra sreća nije ga pratila u biznisu, tvrtku je zatvorio 2012. godine.

Sedam veličanstvenih

Bila je subota, 28. rujna 1996, kad je talijanski džokej Frankie Dettori jahao na pobjedničkim konjima u nevjerojatnih sedam utrka zaredom. Iako su pojedinačni omjeri za pobjedu bili relativno niski, od 1 naprema 2 do 1 naprema 12, šansa da Dettori pobijedi na svih sedam utrka bila je 1 naprema 25,051.

Dvojica sretnih kockara uplatila su na sedam Dettorijevih pobjeda i osvojili su oko 550,000 funti. Još jedan kockar vjerovao je u Dettorija zbog čega je uplatio po jednu funtu na svaku od utrka, ali budući da se kladio na svaku utrku pojedinačno, ukupno je osvojio tek 26 funti. Da je iskombinirao svoje oklade na jedan listić, njegov bi dobitak bio značajno veći.

Taj kladioničar nije bio jedini pehist tog dana – u danu koji je sada poznat kao dan Dettorijevih sedam veličanstvenih, britanske su kladioničarske kuće navodno izgubile oko 40 milijuna funti.

Niz sretnih preokreta

Navodno se jedan Britanac u Londonu kladio na pobjede 8 nogometnih momčadi. Uplatio je 100 funti 20 minuta prije kraja utakmica, u trenucima kad je svih 8 momčadi na njegovom listiću – gubilo minimalnom razlikom.

Ipak, svih 8 momčadi uspjelo je preokrenuti rezultat i slaviti na kraju, a nepoznati srećković pokazao je kako je uz puno sreće, a vjerojatno i sportskog znanja i analize, moguće ostvariti veliki dobitak na kladionici. Naime, omjer na njegovom listiću bio je 1 naprema 6,500 pa je stoga protagonist ove priče postao bogatiji za nevjerojatnih 650,000 funti!