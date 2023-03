Od igara s kockama u drevnoj Mezopotamiji do klađenja na sportove diljem svijeta danas, čovječanstvo ima dugu i bogatu prošlost ulaganja novca pouzdajući se u to da će se neki manje vjerojatan događaj obistiniti.

Ovih dana, većina ljudi s vremena na vrijeme kupi srećku za loto, neki uplate listić u kladionici ili zavrte neki slot-aparat u kasinu, no postoje neki ljudi koji će i u najneobičnijim stvarima pronaći priliku za okladu. Donosimo vam priče o nekim od najluđih oklada ikad napravljenih.

Velšanin s kristalnom kuglom

Godine 1989. jedan se Velšanin okladio u 30 funti da će pet stvari ostati isto u 2000. godini – da će se TV serije Home and Away, Neighbours i EastEnders i dalje emitirati, da će pjevač Cliff Richard dobiti titulu viteza, i da će irski bend U2 i dalje žariti i paliti svjetskim pozornicama. Kladionica Ladbrokes procijenila je da su šanse za to 1 naprema 6,479, tako da je pronicljivi Velšanin nakon 11 godina čekanja postao bogatiji za 194,400 funti.

Oklada previše

Matthew Webb postao je međunarodno poznat 1875. godine, kada je postao prvi čovjek u povijesti koji je preplivao La Manche. Za taj podvig trebalo mu je 21 sat i 45 minuta. Nakon toga postao je profesionalni plivač i napisao je knjigu The Art of Swimming (Umijeće plivanja).

8 godina kasnije okladio se u 2,000 $ da će preplivati rijeku Niagaru blizu slapova, no moćni brzaci ipak su se pokazali prevelikim zalogajem za ovoga iskusnog plivača – izgubio je okladu, i svoj život.

Godine 1909. njegova obitelj podigla mu je memorijalni spomenik s upisanim riječima: „Nothing great is easy!“ (eng. „ništa veliko nije lako“).

Izraz „početnička sreća“ nekad nije dovoljan

Patricia Demauro i njezin prijatelj John Capra posjetili su 2009. Borgata Hotel Casino u Atlantic Cityju. Demauro se zabavljala na slot-aparatima, ali nakon par sati to joj je dojadilo pa je potražila Capru koji je svoje vrijeme trošio igrajući poker. Gubio je pa je odlučio malo predahnuti i pokazati Demauro kako se igra craps, igra bacanja kockica i pogađanja ishoda. Ona to nikad prije nije igrala, ali odlučila je okušati svoju sreću.

Craps se igra tako da se bacaju dvije kockice, a igrač se kladi na njihov zbroj. Ono što je uslijedilo zvuči nestvarno – Demauro se uspješno okladila protiv ukupnog zbroja 7 na kockicama čak 154 puta zaredom. Nakon gotovo 4 i pol sata, napokon je dobila sedmicu i prekinula svoj pobjednički niz. Točan iznos koji je osvojila je nepoznat, no vjerojatno je bio sedmeroznamenkast.

Thomas Cover, profesor na odjelu za statistiku na renomiranom američkom sveučilištu Stanford, izračunao je da su šanse za ovakav niz bile 1 naprema 56 bilijuna!

Od kartinga do Formule 1

Kada je Richard Hopkins 1998. odveo svog trinaestogodišnjeg sina Evana na karting, u utrci je opazio drugog vozača. Jedan od mladića za volanom toliko ga je impresionirao da je zbog njega uplatio tri oklade: prvu, za 200 funti (omjer 1 naprema 200), da će taj vozač pobijediti u utrci Formule 1 do svoje 23. godine; drugu, za 100 funti (omjer 1 naprema 500), da će taj vozač postati svjetski prvak Formule 1 do svoje 25. godine; i treću, za 50 funti (omjer 1 naprema 1,500), da će taj vozač ostvariti oba cilja iz prethodne dvije oklade.

Mladić koji je toliko impresionirao Hopkinsa zvao se Lewis Hamilton, danas jedan od najuspješnijih vozača Formule 1 u povijesti. Hamilton je svoju prvu pobjedu ostvario kao 22-godišnjak 2007. godine na VN Kanade, a svoj prvi od rekordnih sedam naslova (po čemu je izjednačen s legendarnim Michaelom Schumacherom) iduće godine. Odlično oko za talent donijelo je Hopkinsu 165,000 funti.

Ostvaren san – sretan dan!

Fred Craggs, Englez iz Yorkshirea, odlučio je počastiti se za svoj 60. rođendan i uplatio je pola funte na kombinirani ishod 8 konjskih trka. Vjerojatnost za dobitak – 1 naprema 2,800,000!

Nevjerojatno, ali svi konji na koje se Craggs kladio pobijedili su, a Craggs je za svoj rođendan postao milijunaš. Među pobjedničkim konjima bili su Isn't That Lucky (eng. „nije li to sreća“) i A Dream Come True (eng. „ostvarenje sna“).

Navodno Craggs nije popratio rezultate utrka i ušetao je u kladionicu sa svojim listićem kako bi provjerio je li išta osvojio, a kad su mu rekli koliki je iznos osvojio, navodno je problijedio i promumljao da bi bilo dobro da čim prije ode doma i podijeli novosti sa svojom suprugom.

Nekad su i porazi šokantni

Mnogi parovi imaju nesuglasice oko sporta, ali jedan američki par malo je pretjerao. John i Nicole Grant kladili su se na ishod utakmice američkog nogometa, između Green Bay Packersa i Chicago Bearsa u NFL-u. Nakon nekoliko čašica, John i Nicole su odlučili da onaj čija momčad pobijedi može upotrijebiti elektrošoker na navijaču gubitničke momčadi. Iako novac nije bio predmet oklade, na kraju je i novac bio upleten. Packersi, momčad za koju je navijala supruga, izgubili su, pa je suprug, naravno, upotrijebio elektrošoker na zadnjici svoje supruge. Iako par tvrdi da je sve bilo bezazlena igra i da Nicole nije bila ozlijeđena, u čitavu stvar uključila se policija koja nije vidjela elemente zabave u ovoj okladi, tako da je John naposljetku kažnjen s 250 $ zbog remećenja javnog reda i mira te zbog ilegalnog posjedovanja električnog oružja.

Iduće godine Grantovi su ponovili okladu, a ovaj put gubitnik je bio John. Ipak, prošao je puno bolje nego njegova supruga godinu ranije, jer je ove godine gubitnik samo trebao obući dres pobjedničke momčadi. Makar, tko zna, možda bi Johnu Grantu bilo draže da je supruga upotrijebila elektrošoker na njemu…

Preostalih 6 najluđih oklada svih vremena objavit ćemo uskoro!