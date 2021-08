Glavna tema ovogodišnje turističke sezone je boja Hrvatske na karti ECDC-a. „...Prema dnevnom porastu novozaraženih ostajemo najsigurnija destinacija na Mediteranu“, rekao je ministar Beroš i čini se da je u pravu te da zaista jesmo najsigurnije mjesto za turizam, zabavu i prirodne ljepote. U prilog nam ide i činjenica da je Njemačka cijelu Hrvatsku ocijenila najmanje rizičnim područjem za njemačke posjetitelje. „Uz ljepote, Hrvatska pruža i sigurnost. To prepoznaje 1 milijun i 7 tisuća turista koji se trenutno nalaze u Hrvatskoj. Učvrstimo našu poziciju šampiona turizma i sigurnosti“, dodao je ministar Beroš.

Već nekoliko dana na snazi su nove mjere za dalmatinske županije, koje prvenstveno stavljaju naglasak na kontrolu provedbe već uvedenih protupandemijskih mjera. A da mjere funkcioniraju pokazuje nam primjer Zrća na kojem dnevno testiraju više ljudi nego u ostatku Hrvatske. Zrće je dakle opet hit destinacija. „Svih naših 400 zaposlenika cijepljeno je s dvije doze cjepiva. Imamo 100 ljudi u osiguranju svih ulaznih puteva te 4 tima medicinskog osoblja za testiranje i provjeru. Držimo se svega na što nas upućuju Stožer i Zavod. Trenutno na lokaciji u objekte puštamo isključivo samo osobe koje su cijepljene, preboljele, imaju PCR ili Covid antigenski test napravljen prilikom ulaska u Covid free zonu. Koristimo mobilnu aplikaciju CovidGO koja očitava ispravnost EU digitalnih COVID potvrda, i koju je nemoguće zaobići, te ako nisu ispunjeni svi uvjeti, ne dopuštamo ulazak. Idemo i korak dalje, planiramo uvesti još strože mjere – brzi test više neće vrijediti 48 sati, svaki ulazak će značiti novo testiranje i provjeru na mjestu da je test negativan.Smatram da je taj smjer dobar, s obzirom na to da još nismo imali zaraženih i da sve ide po planu bez ikakvih komplikacija“, govori nam Josipa Žižić, glasnogovornica Noa Grupe. Dodala je i kako je Noa Beach Club među zadnjima krenuo sa sezonom: „Htjeli smo biti potpuno sigurni da je sve spremno i da možemo jamčiti sigurnost naših gostiju“.

A da jamče sigurnost potvrđuje broj testiranih na dnevnoj bazi i broj provjera kroz koje bilo koji posjetitelj mora proći: „Svakog dana kroz naša tri kontrolna punkta uđe preko 4000 ljudi. Od 01.07.2021 svakodnevno testiramo preko 1000-1200 ljudi na sveukupno tri ulaza s preko 20 redara. Istodobno vršimo kontrolu ulaska na plažu te kontrolu ulaska u klubove, što bi značilo da svaki posjetitelj dva puta prolazi kroz kontrolne točke. Za svaki ulazak na plažu, u Covid free zonu, potrebno je imati Covid putovnicu kojom dokazuju cijepljenje, odnosno da su preboljeli bolest u prethodnih 180 dana, imaju PCR ili brzi test. Svi oni koji nemaju Covid putovnicu izdanu za cijepljenje ili preboljelu bolest, morat će, prema narednim strožim mjerama koje planiramo uvesti, napraviti test koji važi samo za taj jedan ulazak“, rekao nam je Šime Oštarić, direktor tvrtke Naša ideja d.o.o., koncesionara plaže Zrće te dodao:„Na Zrću trenutno nema zaraženih, svaka informacija suprotna od te je neistinita. Ovdje se odvija već neko vrijeme dobar i siguran turizam tako da se ne obaziremo na razne neprovjerene napise“.

Žižić je dodala još i sljedeće: „Planiramo i dalje pratiti upute i evo, ponavljam, postrožiti mjere. Ako su svi gosti cijepljeni, ako na licu mjesta obavljaju test te ako ne dozvolimo više ni 48-satni test, a kasnije primamo samo cijepljene po uzoru na Grčku koja je to već počela provoditi, onda zaista opasnosti od žarišta nema. Do sada smo kontrolirali preko 60 000 osoba i testirali preko 20 000 osoba, a statistika pokazuje da je 90% naših gostiju cijepljeno većinom s dvije doze cjepiva. Štoviše, od početka sezone, sveukupno s gradom Novaljom na 6 punktova testirali smo više posjetitelja nego cijela Hrvatska. Možemo reći i da smo našim proaktivnim pristupom svakako doprinijeli tome da Zadarska županija izađe iz crvene korona zone“.

Jedan od prijedloga bio je i cijepljenje na licu mjesta: „Kako smo najavili, planiramo uskoro uvesti mjeru prema kojoj mogu ući isključivo cijepljeni gosti, baš kao što je to Grčka već napravila. Vezano uz cijepljenje na licu mjesta, o tome razgovaramo s nadležnim institucijama, vodit ćemo se njihovim uputama, preporukama i mogućnostima. Ali to nam je svakako još jedna od metoda koju smo voljni provesti i organizirati kako bi Zrće i Noa ostali sigurno mjesto kao i do sada“, rekla je Žižić.