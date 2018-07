Neki će u nedjelju slaviti dvostruko!

Nekad zaista treba vjerovati i kad se čini potpuno nevjerojatno… :)

Hrvatska nogometna reprezentacija je došla pred vrata raja na SP-u u Rusiji i još ostaje samo jedan koračić do besmrtnosti. Osim što će eventualnim zlatom razveseliti milijune diljem Lijepe naše i svijeta, razloga za dvostruko veselje će imati i mnogobrojni kupci Instar Informatike, po mišljenju vas kupaca BEST BUY domaće IT trgovine s najboljim omjerom cijene i kvalitete.

Ukoliko ste u Instaru u periodu od 29/5 do 14/6/2018 kupili bilo koji mobitel ili PlayStation 4 konzolu u akciji ”PUN POGODAK – 100% povrat novca!”, smiješi vam se potpuni povrat sredstava za kupljenu robu. U slučaju da naši Vatreni nadvise Francuze, a svi znamo da hoće, i osvoje toliko priželjkivanu titulu najbolje momčadi svijeta, kreće povrat novca svim kupcima mobitela i ‘plejki’!

Nakon konačnog sučeva zvižduka, kad vas popuste početni adrenalin i erupcija oduševljenja zbog osvojene titule svjetskog nogometnog prvaka, na adresu povrat@instar-informatika.hr valja poslati presliku Instarovog računa kao dokaz o kupovini te broj bankovnog računa na koji će vam biti vraćena sredstva (IBAN koji počinje s HR). Povrat novca svim kupcima će biti završen do 45 dana od završetka finala SP-a u Rusiji.

Atmosferu sa zagrebačkih ulica na sam dan finala pratite uživo na Instarovim Facebook i Instagram stranicama.

A sad svim srcem i dušom za naše Vatrene! AJMO, HRVATSKAAAAAA!!!!

