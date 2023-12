Jedna od najpopularnijih opcija u sportskom klađenju, CASH OUT, od danas je dostupna u SuperSport online kladionici.





SuperSport CASH OUT omogućuje igračima isplatu dijela dobitka prije završetka utakmica na listiću. Ova značajka je već duže vrijeme prisutna u inozemnim online kladionicama, no sada je pravni okvir definiran i u Hrvatskoj te je tako omogućen CASH OUT.



„SuperSport se uvijek trudi pratiti i postavljati trendove u sportskom klađenju i igrama na sreću, zbog čega danas i jesmo lideri na domaćem tržištu. Već duže vrijeme razmatramo kako bismo mogli našim igračima ponuditi opciju za raniju isplatu te nam je iznimno drago što smo i učinili ovaj proizvod dostupnim“, izjavio je član Uprave SuperSporta Goran Đurić.



Najveća prednost CASH OUTA je sigurnija igra jer korištenjem opcije za raniju isplatu uvelike se smanjuje rizik gubitka uloga. Ujedno, postoji veća kontrola nad igrom i u slučaju promjene mišljenja nakon uplaćenog listića ili događaja koji ne ide po „ planu”, CASH OUT je svojevrsna sigurnosna mreža na koju se igrač može osloniti.



„Svojim igračima neprestano omogućujemo najbolje uvjete za igru i najatraktivnije proizvode, a CASH OUT je definitivno jedan od njih. Ovo nije samo velika stvar za nas, nego i za razvoj i unapređenje cjelokupne industrije te sam uvjeren da će igrači to znati prepoznati”, dodao je član Uprave SuperSporta Radim Haluza.



Podsjetimo, SuperSport se nalazi u većinskom vlasništvu britanskog Entaina koji je jedna od najvećih svjetskih tvrtki za igre na sreću. Konstantnim inovacijama i ulaganjima u razvoj i širenje poslovanja proteklih godina priskrbili su titulu najveće tvrtke za sportsko klađenje i online casino u Hrvatskoj.