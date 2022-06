Naime, štediše držanjem novca u banci ne ostvaruju gotovo nikakav prinos, a u isto vrijeme inflacija umanjuje vrijednost ušteđenog novca jer je s 1000 ušteđenih kuna moguće platiti sve manje i manje proizvoda i usluga, a taj će se trend nastaviti i u budućnosti.

Pritom nije bitno ni u kojoj je valuti novčana štednja, budući da inflacija pogađa apsolutno svaku svjetsku valutu - od kune i eura do franka i dolara. U takvoj situaciji, štediše se sve više okreću alternativnim, isplativijim oblicima štednje koji su otporni na inflaciju. Najpopularniji primjer takve štednje je ulaganje u investicijsko zlato koje je poznato kao tradicionalna zaštita od inflacije te sredstvo očuvanja bogatstva.

Investicijsko zlato - Štednja koja nosi prinos od 8.3% godišnje

Ulaganje u zlato sve je popularniji oblik štednje, a glavni razlog za to je prinos kojeg investicijsko zlato nosi u dugom roku. Naime, cijena zlata u proteklih je dvadeset godina rasla oko 8.3% godišnje, što je značajno više od većine drugih oblika ulaganja i štednje. Kumulativno gledajući, cijena zlata od početka 2000.-ih do danas narasla je više od 500%, što je onima koji štede u zlatu donijelo značajan prinos i zaradu. Usporedbe radi, u isto to vrijeme, kuna je izgubila više od pola svoje vrijednosti, a slično su prošle i ostale fiat valute poput eura i franka.

No, ulaganje u zlato štedišama je privlačno ne samo zbog visokog prinosa kojeg je moguće ostvariti, već i zbog drugih pogodnosti koje nosi žuti plemeniti metal. Naime, investicijsko zlato u obliku zlatnih poluga i zlatnika u potpunosti je oslobođeno svih poreza i nameta, što znači da sva zarada od ulaganja ostaje štediši, bez ikakvih obaveza prema državi. Na zlato se ne plaća PDV prilikom kupnje, a ne plaća se ni porez na kapitalnu dobit prilikom prodaje.

Uz to, investicijsko zlato predstavlja oblik imovine koji je neovisan od bankarskog i financijskog sustava te je investicija koju je doslovno moguće držati u ruci. Poluge i zlatnici vrlo su likvidna imovina koju je u svakom trenutku bilo gdje u svijetu moguće zamijeniti za gotovinu po važećem tečaju kroz otkup zlata, a štediša može biti siguran da njegovo zlato neće izgubiti svoju vrijednost ni u slučaju inflacije, ekonomske krize, kolapsa bankarskog sustava ili čak rata. Razlika između kupovne i prodajne cijene pritom je u pravilu svega par posto, što znači da se ulaganje vrlo brzo može isplatiti.

Hrvati sve više kupuju zlato

Zbog svega navedenog, ne čudi da je potražnja za investicijskim zlatom trenutno u velikom porastu svugdje u svijetu, uključujući i Hrvatsku. Podaci Centra Zlata, vodećeg hrvatskog distributera investicijskog zlata, pokazuju kako je potražnja u prva tri mjeseca 2022. godine veća nego u cijeloj 2021. godini. Razlog tomu je povećana nestabilnost na tržištu uslijed visoke inflacije, rasta cijena energenata, krize opskrbnih lanaca i rata u Ukrajini. U takvom okruženju, štediše postaju svjesni kako njihova novčana štednja iz dana u dan vrijedi sve manje pa se okreću investicijskom zlatu kao sigurnom i isplativom obliku štednje.

S druge strane, hrvatski ulagači još uvijek znatno kaskaju za ulagačima i štedišama u razvijenijim zapadnim zemljama poput Švicarske i Njemačke gdje neka istraživanja pokazuju da je svaki treći ulagač barem jednom uložio u investicijsko zlato. Hrvati još uvijek nisu toliko skloni zlatu, unatoč svim njegovim prednostima, već većinom za budućnost štede neisplativom bankovnom štednjom. No, najnoviji podaci o rastu potražnje pokazuju kako bi za mnoge upravo štednja u zlatnicima i zlatnim polugama mogla zamijeniti štednju u banci.

Kako i gdje ulagati u zlato u Hrvatskoj?

