Ovih te dana u Sport Vision trgovinama čeka pravo rođendansko slavlje gdje oni časte tebe!

Iza Sport Visiona je deset lijepih godina, a navode kako su upravo posjetitelji oni koji su omogućili da Sport Vision postane glavna i najbolja shopping destinacija koja već deset godina nudi amaterskim i profesionalnim sportašima sve potrebno za vrhunske uspjehe na terenu i van njega!

Sport Vision nudi potpuno novi koncept prilagođen za sve sportaše i one koji se tako osjećaju, uz veliki izbor sportskih artikala i povoljne cijene, a odmah po svojem otvorenju zauzima vodeću poziciju na tržištu sportskih multibrand dućana koja do danas ostaje na vrhu dugih deset godina!

Sport Vision u Hrvatskoj trenutno broji više od 40 maloprodajnih mjesta u kojima svi sportaši i oni koji se rekreativno bave sportom mogu, zbog svojeg jedinstvenog koncepta i najboljom ponudom na tržištu, jednostavnije pronaći najbolju sportsku opremu. Ako ste i vi u potrazi za novom sportskom opremom, povodom jubilarnih deset godina ovih dana vas u Sport Vision trgovinama čeka puno iznenađenja te bogat rođendanski program!

Pripremite svoju rođendansku listu želja i proslavite veliku rođendansku avanturu ludim shoppingom u Sport Vision trgovinama jer vas povodom velikih 10 čeka mnoštvo rođendanskih popusta!

Zaputite se u najbližu Sport Vision trgovinu i od 22.3. do 26.3. uhvatite do 30% popusta na odabrani nesniženi asortiman i dodatnih 10% na SVE već sniženo, dok vas u Designer Outlet Croatia u Zagrebu čeka DODATNIH 30% na baš SVE! Požurite i u Sport Vision outlet trgovine u Mall Osijeku i Dugopolju jer vas od 16.3. do 31.3. čeka dodatnih -30% popusta na baš, baš SVE!

Od 22. do 26.3. Sport Vision slavi, a s time slavite i vi! Čekaju vas fantastični popusti u svim trgovinama koje jednostavno ne smiješ propustiti!

Iskoristi ROĐENDANSKE popuste od 22.3. do 26.3. u Sport Vision trgovinama!