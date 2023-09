Zagreb će uskoro biti domaćin jedinstvenom i nezaboravnom mjuziklu koji na najbolji mogući način, kroz brojne glazbene uspješnice, prezentira bogatu karijeru legendarne rock ikone Tine Turner. U produkciji koja će oduševiti domaće ljubitelje glazbe i obožavatelje ove dive impresivnog glasa i pojave, mjuzikl „Simply the Best“ prenijet će nevjerojatnu priču Tine Turner na pozornicu koncertne dvorane KC Dražen Petrović 20. studenoga 2023. godine. Live mjuzikl „Simply the Best“ prati izniman život Tine Turner, od njenih skromnih početaka do svjetske slave.

U izvedbi ovog spektakla, glavnu ulogu Tine Turner tumači talentirana Coco Fletcher, koja svojim specifičnim moćnim glasom, glamuroznim izgledom i iznimnom interpretacijom prenosi Tininu energiju i strast na scenu. Ova talentirana pjevačica i glumica impresivne karijere i ostvarenih uloga na pozornici, svojim glasom i izvanrednom interpretacijom opravdava sve pozitivne kritike i hvalospjeve za ulogu Tine Turner u mjuziklu „Simply the best“.

„Tinini nastupi bili su kao nijedan drugi. Uvijek sam bila hipnotizirana njenom nevjerojatnom energijom i načinom na koji je dominirala pozornicom. Ovo je jedinstvena prilika za ljubitelje glazbe da dožive magiju Tine Turner i njenih nevjerojatnih hitova uživo na sceni.“ – izjavila je Coco Fletcher

Publika će biti vođena kroz uspon Tine Turner do glazbene slave, uz hitove kao što su „Proud Mary“, „Nutbush City Limits“, „Private Dancer“ i „We Don't Need Another Hero“. Show u trajanju od 150 minuta donosi vrhunce karijere nezaboravne Tine Turner te odaje počast njenim rasprodanim koncertima, uključujući i antologijski nastup 1988. u Rio de Janeiru na stadionu Maracanã pred 180.000 ljudi, što joj je tada osiguralo mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda. Mjuzikl „Simpy the Best“ pružit će priliku obožavateljima da se prisjete najvećih trenutaka Tine Turner i da uživaju u njenom nevjerojatnom glazbenom nasljeđu.

Ulaznice su već dostupne u prodaji i mogu se kupiti na entrio.hr. Osigurajte svoje mjesto što prije i pripremite se za nevjerojatno glazbeno putovanje jer će ovaj jedinstveni show lokalnoj publici, kao i drugim gostima, pružiti nezaboravan glazbeni doživljaj za sve generacije.