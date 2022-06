U svakom slučaju, slavni igrači casino igara nepresušan su izvor ideja za knjige i filmove, a njihove životne priče pokazuju da zapravo svatko treba malo riskirati. No, tko ne riskira, taj ne profitira! Stoga Vam kao inspiraciju donosimo pet najpoznatijih igrača u povijesti igara na sreću:

1. Joseph Jagger

Ovaj sasvim običan čovjek vodio je sasvim običan život sa svojom ženom i četvero djece, sve do 1880. godine kada je obrnuo život naglavačke. Ali, idemo ispočetka!

Joseph Hobson Jagger rođen je 1830. godine u Cock Hillu u Engleskoj. Zbog obiteljskog siromaštva nije se mogao školovati pa je pred njim bio uobičajeno mukotrpan život svojstven tom vremenu. Nakon osnivanja obitelji odlučio je napraviti nešto više. S vremenom je postao uspješan biznismen u tekstilnoj industriji i preselio se u urbanije područje koje je obećavalo daljnji rast. Nažalost, razdoblje sreće nije dugo potrajalo. Jedan krivi potez i Jagger je izgubio sve – posao, novac i ugled.

Shvativši da je u problemima, Jagger se bacio u proučavanje igara na sreću koje su tada još uvijek bile ilegalne. Zahvaljujući inženjerskom znanju, proniknuo je tajne roulettea i osigurao sebi vječnost. Uvjeren da svaki roulette ima grešku i da nije u potpunosti nasumičan, tražio je način kako pobijediti sustav. Unajmio je ljude da prate dobitke i redovito mu javljaju što se događa. Proučavao je podatke i uskoro odredio dobitnu kombinaciju – što je uvelike olakšalo njegove buduće odluke. Zaputio se u Monte Carlo i zavrtio baš onaj roulette koji su njegovi doušnici promatrali, i osvojio nevjerojatnih 375.000,00 dolara (danas bi to bilo nekoliko milijuna). Uspio je nešto što mnogi nisu – break the bank­ – njegov je dobitak bio tako velik da kuća nije imala načina da ga isplati.

U svakom slučaju, Joseph Jagger nakon toga više nije imao financijskih problema i još uvijek zauzima mjesto na listi najvećih dobitaka.

2. Nikolaos Dandolos – Nick the Greek

Dandolos je rođen u bogatoj grčkoj obitelji 1883. godine koja mu je omogućila odlično obrazovanje i lagodan život. Kao osamnaestogodišnjak otišao je okušati sreću u Americi. Nevjerojatan talent za casino igre, posebno poker, vinuo ga je među svjetski poznate igrače, a o njegovim se vještinama raspravlja i danas. Kada je tek došao u Kanadu, tražio je način da podeblja svoj budžet. Tako se igrom slučaja počeo kladiti na konjskim utrkama, uz pomoć tamošnjih profesionalaca. Kada su njegovi dobici počeli biti sumnjivi u Kanadi, vratio se u SAD i počeo pohoditi casina. Sudjelovao je u petomjesečnom maratonu protiv Johnnya Mossa na kojem su odigrali sve moguće varijacije pokera. Ovaj je događaj iz 1949. godine bio začetak današnjeg World Series of Poker i brojnih drugih turnira modernog vremena. Nick the Greek je nakon gubitka od par milijuna izrekao svoju slavnu rečenicu: „Mr. Moss, I have to let you go.“.

Za njega se veže još jedna zanimljiva priča. Dok je gubio pozamašne iznose protiv Raya Ryana, posumnjao je da njegov protivnik vara – što je i dokazao. Unajmio je plaćenike da ga zastraše i uspio je dobiti velik dio novca natrag. No, dio uključenih u ovaj osvetnički pohod je uhićeno, a Nicka više nitko nije ni pokušao prevariti.

O njemu su napisane brojne knjige, svojim je igraćim pothvatima zadivljavao mase, a tijekom svoje karijere zaradio je preko 500 milijuna dolara – sasvim dovoljno da postane prava legenda.

3. Edward Thorp

Edward Thorp genijalac je u svijetu igara na sreću. Strateški pristupa igrama, a posebno svojoj najdražoj – blackjack. Zašto je toliko poseban? S obzirom na to da je po struci matematičar, naučio je kako brojati karte i preduhitriti svoje suparnike. O tome je napisao i knjigu – Beat the dealer u kojoj izlaže svoje tehnike. Poznavali su ga u svima casinima pa se često morao maskirati kako bi uspio sjesti za stol, a i kako njegove tehnike varanja ne bi bile toliko očigledne. Iako mu je blackjack najdraži, svoj intelekt i sposobnosti koristi za baccarat, roulette, pa i backgammon. Osmislio je brojne tehnike kako izvući što bolji rezultat u igri, a to sigurno ne oduševljava njegove protivnike – a gledatelje baca u trans. Za svoja predviđanja koristio je pomoć kompjutora, koji je s vremenom bio sve precizniji i radio u njegovu korist. I danas je, u svojoj 89. godini, zanimljiv igračima onih igara koje je svima naočigled kontrolirao.

4. Billy Walters

Prva nevjerojatna činjenica koja se veže uz ovog profesionalnog sportskog kladioničara jest da se ovim poslom počeo baviti u dobi od devet godina. Dok su druga djeca naganjala lopte po igralištima, Walters je proučavao sustav klađenja. Njegova je karijera bila savršena punih 30 godina tijekom kojih je harao casinima od Las Vegasa do Monte Carla. Igrajući poker, blackjack i roulette osvojio je dovoljno novca za lagodan život i ulaganje u dionice. Na njegovu nesreću, prestao se baviti igrama na sreću i okrenuo se trgovanju dionicama. To mu ipak nije toliko dobro išlo, pa je 2017. godine uhićen i osuđen na pet godina zatvora zbog sumnjivog trgovanja. Uz to, morao je platiti preko 10 milijuna dolara kazni.

5. Doyle Brunson – Texas Dolly

Doyle Brunson svoju je pokerašku karijeru započeo na pomalo neobičan način. Bio je ravnatelj škole i igrao bi u svojem bi (što bi igrao? S kim bi igrao, malo ne dorečeno) uredu u slobodno vrijeme. Radio je kao ravnatelj škole, no to nije ispunjavalo njegova financijska očekivanja. Već prvog radnog dana novi su ga kolege pozvali na poker kako bi ga bolje upoznali u neformalnom okruženju. Rezultat – tu je večer osvojio više od mjesečne plaće i shvatio čemu se u budućnosti želi posvetiti. Polako se iz ureda preselio u casino i gradio karijeru pobijedivši na čak deset turnira u World Series of Poker. Nazivaju ga The Godfather of Poker, nadimkom koji otkriva koliki je Brunson ostavio trag.

No, u početku nitko nije očekivao da će se Doyle baviti igrama na sreću. Kao dijete bio je iznimno talentiran za sport, posebno za košarku. Bio je dio važnih košarkaških turnira i dobivao ponude od najboljih timova. Sudbina je htjela drugačije – katastrofalna ozljeda koljena onemogućila je nastavak igranja i primorala ga da promijeni fokus. Upravo mu je poker pomogao u plaćanju medicinskih troškova, a on nije znao treba li to pripisati pukoj sreći ili talentu. Osvajao je sve veće dobitke i odjednom se našao u poziciji profesionalnog igrača. Nerado se ipak prisjeća tih početaka jer je sudjelovao u brojnim nelegalnim turnirima, igrajući čak jednom dok mu je u glavu bio uperen pištolj.

Kasnije je osvojio dva World Series of Poker turnira, a mnogo puta je sjedio u finalu. Prema njemu su nazvane dvije ruke u Texas Hold'em igri. Bio je profesionalni igrač preko 50 godina, a za to vrijeme stekao je veliko bogatstvo i napisao djelo Super/System koja je i dan danas Biblija za pokeraše.