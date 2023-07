Udruga CRVENI NOSOVI klaunovidoktori tijekom svibnja i lipnja ove godine provela je iznimno uspješan projekt pod nazivom "Djeca u školama za djecu u bolnicama". U projektu, koji za cilj ima poticati razvoj empatije u dječjoj dobi kao temelja za budućnost ispunjenu međusobnim razumijevanjem i podrškom, sudjelovalo je preko 40 škola i više stotina učenika iz cijele Hrvatske.

Svrha projekta je uključiti djecu izvan bolničkog okruženja u proces podrške svojim vršnjacima koji se nalaze u bolnici te se suočavaju s izazovima bolesti. Udruga CRVENI NOSOVI klaunovidoktori školarcima je dala priliku da svoju empatiju izraze kroz kreativni zadatak i nacrtaju svog klauna. Crteži pristigli na adresu CRVENIH NOSOVA će se tijekom ljetnih mjeseci izložiti na dječjim odjelima bolnica diljem Hrvatske čime će učenici biti direktno uključeni u proces podrške djeci na bolničkom liječenju.

Uz crteže, pristigle su i brojne poruke pohvale projekta te podrške radu CRVENIH NOSOVA od strane djelatnika škole.

„Objeručke smo prihvatili poziv CRVENIH NOSOVA da sudjelujemo u projektu “Djeca u školama za djecu u bolnicama” jer vjerujemo da da su iskrene, istinski ljudske, aktivnosti koje provode ogledni primjer načina na koji se zajednica može brinuti o pojedincu. CRVENI NOSOVI prepoznaju potrebu djeteta za igrom i smijehom i na svoj, intuitivan i neposredan način ispunjavaju tu dječju potrebu. Brigom, ne samo za fizičko zdravlje, već i za psihološku i duševnu dobrobit djeteta, klaunovidoktori pomažu našim najmlađima onda kad su najosjetljiviji i kad im je podrška najpotrebnija. Škola će uvijek, u skladu s mogućnostima, pomoći ovakvim inicijativama.”, poručio je ravnatelj OŠ Đuro Pilar iz Slavonskog Broda Igor Nikičić.

“Bolesnoj djeci na neki je način ukradeno djetinjstvo, a naše učenike želimo naučiti da radost koju imaju dijele s drugima. Osim razvoja humanih vrijednosti, sudjelovanjem u projektu pokazali su İzvrsnu kreativnost i sposobnost likovnog izražavanja. Svojim crtežima će sigurno izmamiti osmijehe i barem nakratko ugrijati srca djece na liječenju te im pomoći lakše prebroditi teške dane. Naši su učenici ponosni su mogli na ovaj način učiniti dobro i sa zadovoljstvom su se odazvali ovoj akciji.“, izjavila je zamjenica ravnateljice OŠ A. G. Matoša u Čačincima, Svjetlana Carić.

„Uveseljava me rad CRVENIH NOSOVA još od vremena kada sam, ne tako često na svu sreću, u bolnicu vodila vlastitu djecu. Primijetila sam da je odjel pedijatrije nekako ugodniji, šareniji, djeci prihvatljiviji. Od crteža i igrački, do odjeće medicinskog osoblja s veselim motivima. Ti prizori su opuštali i nas odrasle, a kamoli djecu. Pomislila sam tada kako bi bilo fantastično da i mi u Slavonskom Brodu imamo kalundoktore, barem povremeno! Uz njih djeca totalno zaboravila na zdravstvene probleme zbog kojih su u bolnici. I zato CRVENI NOSOVI, hvala vam što veselite, nasmijavajte, ohrabrujte naše male bolesnike, jer smijeh je najbolji lijek!“, podijelila je s udrugom Darija Grgić, učiteljica OŠ Đuro Pilar iz Slavonskog Broda.

Povezivanje ove dvije skupine djece ima duboki utjecaj na njihov emocionalni i socijalni razvoj. Školarci postaju svjesniji činjenice da svaka osoba zaslužuje ljubaznost, podršku i prijateljstvo. Uče kako biti empatični i suosjećajni, jer se svatko može naći u teškoj situaciji.

„Klaunovidoktori posjetili su me kad sam bio u bolnici zbog operacije. Prvo sam bio iznenađen, ali bilo mi je drago jer su me zabavili i pomogli mi da zaboravim da me boli i da mi je teško.“ uz crtež napisao je Marin, učenik 2. razreda.

“Izuzetno smo ponosni što smo kroz projekt „Djeca u školama za djecu u bolnicama“ napravili korak prema budućnosti prožetom empatijom, međusobnim razumijevanjem i podrškom” poručila je Voditeljica odjela prikupljanja sredstava i komunikacija Maja Rusan. „U Hrvatskoj djelujemo više od trinaest godina i smijehom osnažujemo djecu i njihove roditelje u bolnicama, starije osobe u domovima i ljude koji se suočavaju s krizama. Sve naše aktivnosti prožete su empatijom koju prenosimo od naših podržavatelja sve do krajnjih korisnika. Gledajući prekrasne i kreativne crteže koje smo dobili u sklopu projekta, ispričane priče i poruke podrške poslane djeci na bolničkom liječenju, vjerujemo da je vrijednost međusobne podrške i razumijevanja usađena školarcima neprocjenjiva za njihov razvoj u odgovorne i suosjećajne građane. Kad vidimo koliko je divnih mladih ljudi, njihovih roditelja i učitelja prepoznalo i podržalo našu misiju donošenja osmijeha, ne sumnjamo da nas čeka svijetla budućnost!“, zaključila je Rusan. Saznajte kako i vi možete pomoći na https://www.crveninosovi.hr/#donate