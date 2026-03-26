SILVERCREST i Andre Agassi spajaju naprednu tehnologiju i ljudski pristup

Lidlov brend kuhinjskih i kućanskih uređaja SILVERCREST započinje međunarodno predstavljanje s novim, samostalnim brend identitetom. U sklopu novog pozicioniranja, SILVERCREST najavljuje suradnju s bivšim svjetskim brojem jedan u tenisu, osvajačem osam Grand Slam naslova i strastvenim amaterskim kuharom Andreom Agassijem, koji će ujedno biti zaštitno lice prve oglašivačke kampanje brenda. Pod sloganom „Makes your life easy“, SILVERCREST se predstavlja kroz raznolik asortiman proizvoda.

SILVERCREST je brend koji obuhvaća područje kuhinje i kućanstva te je jedan od ukupno šest novo definiranih tematskih područja, pri čemu svako predvodi snažan krovni brend. Tako Lidl dodatno uređuje svoju neprehrambenu ponudu te kupcima olakšava snalaženje i pruža više inspiracije pri kupnji.

Foto: Promo

SILVERCREST označava jednostavan i pristupačan pristup snažnoj i intuitivnoj tehnologiji koja korisnicima olakšava svakodnevne zadatke u kuhinji i domu. Sa svojim širokim asortimanom, SILVERCREST je već vodeći brend kuhinjskih i kućanskih uređaja u Europi*. Posebno se ističe SILVERCREST Monsieur Cuisine kao moderan i pametan kuhinjski uređaj koji je posljednjih godina postao pravi bestseller. Brend je usmjeren na intuitivno korištenje i pouzdanu kvalitetu po najboljoj cijeni.

Kao partner brenda SILVERCREST, Andre Agassi zna da i na teniskom terenu i u vlastitom domu ključnu razliku čine precizna tehnika i ljudska intuicija. Za bivšeg profesionalnog sportaša i strastvenog amaterskog kuhara, uravnotežena prehrana također je važan dio svakodnevice. U ulozi obiteljskog čovjeka oslanja se na snažne i jednostavne kuhinjske uređaje kako bi s djecom i prijateljima isprobavao nove recepte te u svoju svakodnevicu unosio zdrave navike. Njegova strast prema osviještenom uživanju i pametnoj tehnologiji čini ga idealnim ambasadorom brenda SILVERCREST.

Foto: Promo

Kampanja na duhovit način prikazuje svakodnevicu u kućanstvu. SILVERCREST proizvodi predstavljeni su iz perspektive dvojnika kućnih ljubimaca Andrea Agassija i Stefanie Graf. Njihovi „unutarnji glasovi” stvaraju zabavan dijalog između psa i mačke koji prati Agassijeve svakodnevne aktivnosti poput kuhanja, glačanja i čišćenja. Dok je pas njegov odani obožavatelj, mačka prizore komentira suzdržano i s dozom nadmoćnosti.

„Tijekom svoje karijere profesionalnog sportaša naučio sam koliko je važno imati pravu podršku u pozadini za postizanje uspjeha. Upravo to SILVERCREST donosi u moju svakodnevicu: zahvaljujući pametnoj tehnologiji i jednostavnom korištenju, zdrav doručak za moju obitelj spreman je u tren oka, a kućanski poslovi obavljeni su brzo i bez napora. Ova suradnja savršeno mi odgovara jer brend djeluje upravo ondje gdje suvremena tehnologija donosi stvarnu razliku – čini život osjetno jednostavnijim. Tako ostaje više vremena za ono što je uistinu važno: vrijeme provedeno s ljudima koji su mi najvažniji“, ističe Andre Agassi.

Kroz brend SILVERCREST Lidl nastoji svima omogućiti pristup tehnologiji koja olakšava svakodnevicu. Proizvodi se ističu jednostavnim korištenjem zahvaljujući intuitivnom upravljanju, ali i snažnim performansama. Kampanja stavlja fokus na odabrane proizvode iz aktualnog asortimana, uključujući fritezu na vrući zrak, uređaj za vakumiranje, kuhalo za vodu, indukcijsku ploču za kuhanje i posebne linije posuđa.

Foto: Promo

Jens Thiemer, glavni direktor za korisnike Lidl Internationala, navodi: „Naše robne marke dosljedno razvijamo u snažne krovne brendove koji u svojim tematskim područjima predstavljaju prvi izbor kada je riječ o kvaliteti i povjerenju. Nakon brendova PARKSIDE i CRIVIT, sada s brendom SILVERCREST činimo sljedeći korak: pojednostavljujemo pristup visokokvalitetnoj i intuitivnoj tehnologiji za kuhinju i kućanstvo te tehnološki napredak približavamo svakodnevnom životu. Bilo da je riječ o zajedničkoj kuhinji u stanu za najam ili prvom vlastitom domu, s proizvodima SILVERCREST prisutni smo ondje gdje nas ljudi trebaju. Kako bi svatko imao priliku uživati u jednostavnijoj svakodnevici i osviještenom načinu života. Činjenica da se Andre Agassi, tehnički iznimno potkovan vrhunski sportaš te strastveni amaterski kuhar i ljubitelj hrane, odlučio za partnerstvo sa SILVERCRESTOM za nas predstavlja potvrdu visokih standarda kvalitete i pametne tehnologije usmjerene na korisnika.”

Peter Kebrič, direktor područja za kupce u Lidlu Hrvatska i Lidlu Slovenija: „SILVERCREST se razvija u samostalan brend na tržištu, čineći snažnu i intuitivnu tehnologiju za kuhinju i kućanstvo dostupnom po pristupačnim cijenama. Za nas to nije samo strateški iskorak, već i jasno obećanje: u Lidlu ćete pronaći sve što vam je potrebno za jednostavniju svakodnevicu – od raznolikosti na vašem tanjuru do odgovarajuće tehnologije u kuhinji. Dosljednim višekanalnim pristupom dolazimo do naših kupaca gdje god se nalazili – bilo izravno u trgovini ili na digitalnim kanalima koji su izvor inspiracije brenda SILVERCREST.”

Višekanalna kampanja brenda SILVERCREST započinje 28. ožujka uz snažnu medijsku podršku. Brend će ostvariti međunarodnu vidljivost kroz vlastitu prisutnost na različitim kanalima, poput SILVERCREST web-stranice i društvenih mreža.

Više informacija i sadržaja o brendu SILVERCREST: https://www.lidl.hr/c/silvercrest/s10072577

Lidl povezuje strategiju brendova s potrebama kupaca: s ukupno šest novo definiranih tematskih područja Lidl se dodatno razvija u pouzdanog partnera za potrebe kupaca u neprehrambenom segmentu, i to u područjima kuhinje i kućanstva (SILVERCREST), „uradi sam” i vrtlarstva (PARKSIDE), sporta i slobodnog vremena (CRIVIT), doma i uređenja (LIVARNO), mode i dodataka (esmara) te proizvoda za bebe i djecu (Lupilu). Rezultat za kupce je jednostavno i intuitivno iskustvo kupnje zahvaljujući jasno strukturiranom i potrebama prilagođenom asortimanu.

*Izvor: Euromonitor International Limited; na temelju količinske maloprodajne prodaje u jedinicama u 2024. godini, prema naručenom istraživanju provedenom u ožujku 2025. Mali kuhinjski uređaji uključuju uređaje za pripremu hrane i male uređaje za kuhanje; mali kućanski uređaji uključuju uređaje za obradu zraka, male grijalice, glačala, uređaje za osobnu njegu i usisavače. Europa obuhvaća zapadnu i istočnu Europu, isključujući Rusiju, Ukrajinu i Tursku.