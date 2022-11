Veličanstveni Dioklecijanovi podrumi bili su mjesto na kojem su svi htjeli biti, a povod tome bio je Keep Walking party koji je okupio sve one željne provoda. Razlozi zbog kojih je ovaj event zaslužio epitet eventa godine opravdali su lokacija obavijena tisućljetnom poviješću i zaštićena UNESCO-om, a koja isto tako krije sve tajne čuvenog rimskog cara Dioklecijana, ali i vrhunski glazbeni program, odlično raspoloženje uzvanika, ukusni zalogaji i kokteli čiji je glavni sastojak bio whisky, kombiniran na tri različita načina. Svaki detalj bio je doveden do savršenstva, a jedinstveno iskustvo u Dioklecijanovim podrumima i party u čast najpoznatijeg šetača nisu propustili ni Aljoša i Anamarija Asanović, Ana Radišić, Ana i Joško Čagalj, Fani Čapalija, Petra Kraljev, Sonja Dvornik, Mario Mandarić te brojni drugi.

Veselo i vedro raspoloženje bilo je prisutno među gotovo 500 uzvanika, koji nisu mogli odoljeti pozivu na vrhunski Keep Walking event. Za glazbeni segment bili su zaduženi svjetski poznat DJ dvojac Vanillaz i DJ Luka Manola, dok su za fantastičan twist nakon brzih ritmova bile zaslužne violinistica Maša Golob i pjevačica Eva Pavli. Atmosferu su na viši nivo podigli i F&B Acrobatics, odnosno slovenski akrobati Filip Kržišnik i Blaž Slanič, a plesni podij dodatno su zagrijali plesači i plesačice plesne grupe MJ Creation, koji su pod vodstvom koreografa i režisera plesnih nastupa Maria Jukića izveli fantastične plesne točke.

Najpoznatiji šetač na svijetu u suradnji s Uberom pobrinuo se da svi gosti sigurno i odgovorno stignu doma – zbog čega je na raspolaganju bio prigodan popust na Uberovoj aplikaciji, osiguran za svakog uzvanika.