Sedam najboljih filmova o dobitku na lutriji

Zbog toga se znamo uloviti u maštanju o dobitku na lutriji i o tome na koji bismo način mogli potrošiti svoje novostečeno bogatstvo. Pomisao o takvom uzbuđenju mnogima je glavna motivacija za kupnju srećke, gdje neki biraju brojeve koji su na neki način značajni za njihov život, a drugi se prepuštaju sreći i prihvaćaju nasumično generirane brojeve. A teme koje donose uzbuđenje, naravno, odličan su materijal i za zaplet filma. Zato vam donosimo pregled najboljih filmova o dobitku na lutriji.

Da imam milijun (If I Had a Million, 1932)

U ovoj crno-bijeloj komediji radnja se vrti oko bogatstva umirućeg tajkuna Johna Gliddena, koji prezire svoju grabežljivu obitelj i smatra da nijedan od njegovih zaposlenika nije sposoban voditi ijednu od njegovih tvrtki, pa odluči iz telefonskog imenika nasumično odabrati osmero ljudi i svakome dati po milijun dolara. Prvi koji dobije novac je Henry Peabody, prodavač u trgovini porculana koji stalno razbija robu u trgovini, što mu šef odbija s plaće tako da, unatoč povišicama koje dobiva, kući donosi sve manje i manje novca. Zbog toga mu supruga stalno prigovara, a kad sazna za svoje novostečeno bogatstvo, Henry dođe na posao kasno i veselo krene razbijati sve s polica… John Wallace je u zatvoru zbog ubojstva za vrijeme pljačke, a isti dan kad sazna za svoje bogatstvo, završi na električnoj stolici…

Filmu ne nedostaje zvijezda, pa su tako među dobitnicima milijuna oskarovci Gary Cooper i Charles Laughton.

29. ulica (29th Street, 1991)

U središtu radnje ove komedije-drame navodno inspirirane istinitim događajem je Frank Pesce Jr. kojega cijeli život mazi sreća. To kulminira dobitkom 6 milijuna dolara na Badnju večer na njujorškoj lutriji. U idućoj sceni Frank proklinje svoju sreću i Boga zbog dobitka na lutriji, i biva uhićen nakon što je bacao grude na lokalnu crkvu. S druge strane, njegov otac Franke Pesce Sr. njegova je čista suprotnost – čovjek velikih snova, ali kojemu rijetko što uspijeva, i koji upadne u probleme s mafijom…

Neki ga, zbog dobre energije, humora i neizbježnog sretnog završetka, smatraju idealnim božićnim filmom, a Anthony LaPaglia i Danny Aiello su dodatni razlog da vam ovaj film završi na popisu za gledanje ove zime.

Napojnica od 2 milijuna dolara (It Could Happen to You, 1994)

Još jedan film inspiriran stvarnim događajem – u glavnim ulogama ove romantične komedije su Nicolas Cage kao njujorški policajac Charlie Lang i Bridget Fonda kao Yvonne Biasi, konobarica u zalogajnici.

Glavni likovi upoznaju se u zalogajnici gdje Yvonne radi, a Charlie, budući da nema dovoljno novaca za napojnicu, obećava dati joj pola dobitka ako njegova srećka bude dobitna. Drugi dan Charlie saznaje da je osvojio 4 milijuna dolara, i unatoč prigovorima svoje supruge, namjerava održati svoje obećanje…

Nedostupan, (Waking Ned, 1998)

Ned Devine, umirovljenik iz malog irskog seoceta Tullymorea, sretni je dobitnik nacionalne lutrije i iznosa od 6 milijuna funti, no kad sazna za tu vijest – srce ga izda od šoka. U tako malom mjestu svi znaju sve, pa tako njegovi suseljani saznaju da je on dobitnik i odluče da neće otkriti da je Ned preminuo, nego da će nagradu – naravno, „u njegovu čast“ – pokušati pokupiti sami. U ovoj irskoj komediji likovi prolaze kroz cijeli niz pustolovina kako bi zaposlenika Lutrije koji dolazi iz velikog grada uvjerili da je Ned i dalje živ i dočepali se novca.

Nagrada poštenom nalazniku (Finder's Fee, 2001)

U ovoj drami/trileru čitava se radnja odvija u jednoj večeri. Tepper putuje kući s posla i naiđe na novčanik. Telefonski kontaktira vlasnika izgubljenog novčanika Averya Phillipsa da bi ga o tome obavijestio, a naknadno sazna da je u novčaniku dobitna srećka na 6 milijuna dolara. Stvari se zakompliciraju kad Tepperovi prijatelji Fish, Bolan i Quigley dođu kod njega na njihovu tradicionalnu večer pokera. Jedno od njihovih pravila je da svatko od njih kupi srećku koja se ubacuje u pot, a pobjednik dobiva sve srećke i svaku potencijalnu novčanu nagradu koju bi srećke mogle donijeti. Kad g. Phillips sazna da je njegova srećka u potu, odlučuje se pridružiti partiji pokera.

Gospodina Phillipsa glumi legendarni američki glumac James Earl Jones, najpoznatiji po davanju glasa Darthu Vaderu u filmskom serijalu Ratovi zvijezda, a Quigleya je utjelovio megapopularni Ryan Reynolds.

Sretan (Lucky, 2011)

Ben Keller (Colin Hanks) je smotanko od djetinjstva zaljubljen u Lucy (Ari Graynor), svoju kolegicu s posla. No, ona ne mari za njega… sve dok on ne svoji 36 milijuna dolara na lutriji. Postoji samo jedan problemčić – Ben je ubio mladu ženu koja je inicijalno kupila tu srećku, a to mu nije prvo ubojstvo. Lucy za to sazna tek na njihovom medenom mjesecu, ali zaključi kako on ubija žene koje sliče na nju, pa smatra da je vjerojatno sigurna. Tako odluči da bi bilo najbolje pričekati da ček dođe poštom, a zatim pobjeći. Ben zna da ona zna i svejedno je voli.

Ako volite crni humor s elementima romantike i vrhunskom filmskom postavom (uz Graynor i najstarijeg sina legendarnog Toma Hanksa, u filmu glumi i odlični Jeffrey Tambor).

Dobrodošli k meni (Welcome to Me, 2014)

Glavni lik, Alice Klieg, mladu ženu koja boluje od graničnog poremećaja ličnosti i koja obožava Oprah, utjelovila je Kristen Wiig. Alice se posreći na lutriji – osvoji 86 milijuna dolara, zbog čega se pojavi na lokalnoj TV-postaji, gdje ju jako uznemiri kad joj ne dopuste da izrecitira cijeli govor koji je pripremila. Zbog toga odluči prestati uzimati svoje lijekove, protivno savjetima svog psihijatra, i sa svojom najboljom prijateljicom Ginom Selway, koju je utjelovila Linda Cardellini, se preseli u kasino. Naposlijetku, Alice plati kako bi vodila vlastiti talk-show po uzoru na Oprah, i kako bi se predstavila svijetu. No je li svijet spreman na Alice, morat ćete saznati sami.

Zvjezdanu postavu ove komedije/drame zaokružuju James Marsden, Wes Bentley i Joan Cusack.