Sjaj i glamur Hollywooda ponovno se vraća u prvi plan jer bliži se dodjela Oscara. U noći s nedjelje na ponedjeljak saznat ćemo tko će ove godine postati pobjednik i uzeti zlatne kipiće.

Među nominiranima za najboljeg glumca prvi se put našao Brendan Fraser koji je nominaciju zaradio za film Kit. Frasera pamtimo iz kultnih filmova Mumija, Povratak mumije i George iz džungle, a nakon izbivanja iz Hollywooda vratio se u psihološkoj drami Kit koja mu je donijela prvu nominaciju ikad za ovu prestižnu nagradu. Fraser je uvjerljivi favorit ove kategorije, a konkurencija su mu Austin Butler, Colin Farrell, Paul Mescal i Bill Nighy. Glavni mu je konkurent Butler koji je utjelovio Elvisa u istoimenom filmu.

Uz to, Elvis je također zaradio nominaciju za Oscara u kategoriji Najbolji film, no tu je uvjerljivi favorit film Everything Everywhere All at Once. Ipak, ne bi bio prvi put da Akademija iznenadi izborom i za pobjednika izglasa autsajdera.

Germania je pripremila specijalnu ponudu klađenja na Oscare, a evo tko se sve našao u konkurenciji za najbolji film:

Everything Everywhere All at Once, tečaj na pobjedu 1,10

All Quiet on the Western Front, tečaj na pobjedu 11,0

The Banshees of Inisherin, tečaj na pobjedu 14,0

Top Gun: Maverick, tečaj na pobjedu 20,0

Fabelmans, tečaj na pobjedu 33,0

Tar, tečaj na pobjedu 60,0

Avatar: The Way of Water, tečaj na pobjedu 125

Elvis, tečaj na pobjedu 150

Triangle of Sadness, tečaj na pobjedu 200

Women Talking, tečaj na pobjedu 200

Zanimljivo je i u kategoriji za najbolju glumicu gdje tijesnu utrku vode Cate Blanchett za ulogu u filmu Tar i Michelle Yeoh u filmu Everything Everywhere All at Once. Za Yeoh je ovo prva nominacija, ali Blanchett je redovna mušterija na Oscarima te kod kuće ima već dva kipića. Neizvjesnost je na vrhuncu, a u nedjelju ćemo saznati tko će odnijeti nagradu.

