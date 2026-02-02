Samoborski fašnik na novom numizmatičkom izdanju

Numizmatičko izdanje „200. obljetnica Samoborskog fašnika“, iz serije „Hrvatska baština“, bit će dostupno za kupnju od 5. veljače 2026. godine u 9 sati.

Zlatnik "200. obljetnica Samoborskog fašnika" 1/2 unce Foto: Branimir Kralj

Od prvog zabilježenog fašnika 1827. godine, grad Samobor tijekom poklada postaje mjesto u kojem se svakodnevica preispituje kroz šalu, a ozbiljne teme dobivaju duhovit, često vrlo iskren komentar. Na fašniku se vlast simbolično predaje fašničkim likovima, a smijeh i ironija postaju zajednički jezik grada.

Posebno mjesto u toj priči ima Sraka. Britka, znatiželjna i uvijek dobro obaviještena, Sraka nije samo maska ili lik iz tradicije. Ona je glas naroda, kroničarka događanja i podsjetnik da se neke istine najlakše izgovaraju kroz šalu.

Zlatnik "200. obljetnica Samoborskog fašnika" 1/8 unce Foto: Branimir Kralj

Upravo zato autor idejnog rješenja, Karlo Gross, bira Sraku kao središnji motiv ovog izdanja. Kroz nju se prenosi ono po čemu je Samoborski fašnik prepoznatljiv već dva stoljeća – sloboda govora, oštroumnost i vedrina koje i danas jednako snažno odjekuju ulicama grada. No fašnička priča ne pripada samo jednom liku. Uz Sraku stoje Princ, Sudec i Fiškal – stalni nositelji fašničkog poretka u kojem se uloge preokreću, presude izriču s dozom humora, a riječi se izgovaraju bez zadrške. Njihova prisutnost zaokružuje svijet Fašničke Republike, u kojem se na kratko brišu granice svakodnevice, a tradicija se iznova potvrđuje kroz igru i ironiju.

Početak prodaje i dodatne informacije

Novo numizmatičko izdanje tako ne obilježava samo veliku obljetnicu, već podsjeća na važnost tradicije koja se ne boji smijeha, kritike i otvorenog pogleda na stvarnost.

Numizmatičko izdanje „200. obljetnica Samoborskog fašnika“ dostupno je od 5. veljače 2026. godine putem službene web trgovine Hrvatske kovnice novca te kod ovlaštenih partnera.