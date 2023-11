Priuštite si mobitel ili gadget koji ste oduvijek željeli uz veliki popust. Upravo A1 Black Friday ponuda donosi popuste do 70 posto i velik izbor mobilnih uređaja, tableta, igraće konzole te raznoraznih gadgeta za sve uzraste i namijene. Akcija traje od 13. studenog i traje do kraja dana 27. studenog.

Vrijeme darivanja i blagdana je pred vratima, a uvijek je i dobro vrijeme za razveseliti sebe. Digitalni i pametni uređaji oduvijek su visoko na listi najtraženijih poklona jer bez njih više ne možemo zamisliti svakodnevicu. Povezuju nas s dragim osobama, olakšavaju nam život, educiraju nas i zabavljaju. Ovogodišnja A1 Black Friday promocija kroz dva tjedna donosi mega sniženja za čak 50-ak uređaja.

Atraktivni mobilni uređaji poput Samsunga, iPhonea i Xiaomija, uz tarife Savršena+ i Apsolutna, dolaze s popustom do 300 eura. Uz to provjereni rabljeni mobilni uređaji sniženi su do 400 eura. A1 Hrvatska ima najveću gigabitnu fiksnu mrežu te uz premium Wi-Fi 6 modem i mesh može se surfati u svakom kutu doma s brzinom do 2 Gbit/s. Mega NET i Giga NET paketi kućnog interneta donose PlayStation 5 za 1 euro jednokratno i 12 eura mjesečno. Osim PlayStationa 5 na akciji je i primamljiv tablet, a uz oba uređaja se za dodatan jedan euro mogu izabrati Atraktivni mobilni uređaji poput Samsunga, iPhonea i Xiaomija, uz tarife Savršena+ i Apsolutna, dolaze <strong>s popustom do 300 eura</strong>. Uz to provjereni rabljeni mobilni uređaji sniženi su do 400 eura. A1 Hrvatska ima najveću gigabitnu fiksnu mrežu te uz premium Wi-Fi 6 modem i mesh može se surfati u svakom kutu doma s brzinom do 2 Gbit/s. <strong>Mega NET i Giga NET paketi kućnog interneta donose PlayStation 5 za 1 euro jednokratno i 12 eura mjesečno</strong>. Osim PlayStationa 5 na akciji je i primamljiv tablet, a uz oba uređaja se za dodatan jedan euro mogu izabrati <a>slušalice, zvučnik ili prijenosna baterija</a>.

Homebox usluga dolazi za samo 0,10 eura mjesečno kroz prva tri mjeseca, ali i Homebox router za samo 1 euro. Također, uz bilo koji dodatni uređaj iz A1 webshopa novi Homebox korisnici i oni koji produljuju ugovor za samo 1 euro mogu dobiti slušalice, zvučnik ili prijenosnu bateriju.

Black Friday ne zaobilazi niti Tomato korisnike koje očekuju popusti do 40 posto na mobilne uređaje Samsung Galaxy A04s i Motorolu E13. Za bilo koju tarifu i uređaj iz Tomato ponude za 1 euro dolaze Motorola XT120 slušalice. Plavi i crveni kompleti Myki watcheva na popustu su 15 eura.

Osim svega navedenog, više od 30 gadgeta, poput pametnih satova, slušalica, pametne vage, zvučnika i drugih sniženo je do 70 posto.

A1 Black Friday popusti mogu se kombinirati i s MOZAIK pogodnostima koji omogućuju uštede po svakoj usluzi do 4 eura mjesečno. Ponuda je dostupna samo na digitalnim kanalima – A1 webshopu i A1 virtualnom shopu pa možete kupovati iz udobnosti svojeg kućnog naslonjača. Plaćati se može jednostavno uz KEKS Pay ili Revolut Pay aplikacije, karticama i pouzećem, a dostava je besplatna za sve narudžbe.

Ne čekajte zadnji trenutak za kupnju poklona! Provjerite cjelokupnu A1 Black Friday ponudu na https://www.a1.hr/privatni/promocije/black-friday i nagradite najbliže ili sebe s najpoželjnijim digitalnim uređajima.