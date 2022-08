Ronaldo bi otišao, ali više nema gdje!

Jasno je kao dan da portugalska superzvijezda nije zadovoljna u klubu koji ga je promovirao u jednog od najboljih svjetskih nogometaša. Nije svejedno ni čelnicima te engleske nogometne institucije koji su izrazili zabrinutost jer raspoloženje 37-godišnjeg napadača utječe na moral u kampu.

Kako sada stvari stoje, spremni su ga pustiti. I uistinu, postoji jako puno razloga zbog kojih Cristiano Ronaldo ne bi trebao ostati u Manchester Unitedu. Ronaldo, koji se drugi put vratio na Old Trafford u kolovozu 2021. godine, nije se slagao sa stilom igre koji je privremeni menadžer Ralf Rangnick pokušao implementirati, nakon što je početkom prosinca zamijenio otpuštenog Olea Gunnara Solskjaera. Čini se da Portugalac nije puno sretniji ni od dolaska novog šefa, Erika ten Haga.



Bez obzira na jasne stavove obiju strana, u klubu očito nemaju dovoljno hrabrosti i možda ih je malo zatekla ova situacija" Atletico Madrid, Sporting Lisabon i Borussia Dortmund klubovi su koje se povezivalo s peterostrukim osvajačem titule najboljeg svjetskog nogometaša, no niti jedna službena ponuda još nije došla. Cristiano ne želi stati s pomicanjem granica i rušenjem rekorda, želi igrati najmanje do 41. godine. Problem je što, unatoč svim prednostima i marketinškom potencijalu, Portugalac više ne može birati, ma kako to nelogično zvučalo. No, nitko mu to ne može ili ne smije kazati. Navodno ga Diego Simeone želi, no problem bi mogli stvarati navijači koji ne mogu zaboraviti njegovu prošlost u dresu velikog gradskog rivala.

Portugalac želi igrati Ligu prvaka i to bi mu angažman u Atleticu vjerojatno i donio, ali vjerojatno bi došli i problemi s navijačima. Drugo, možda i najvažnije pitanje glasi: 'Koji to klub može isfinancirati Ronaldovu plaću?' Zapravo, čini se kao da Ronaldo jednostavno nema kamo otići. Ronaldo je najplaćeniji igrač u Englesko, a svojom plaćom je izvan domašaja mnogih klubova. Čelnici klubova jasno sabiru kako bi dovođenje ovog asa sigurno bio veliki financijski potencijal, no za ulazak u takvu priču treba jako puno hrabrosti, ili, bolje rečeno, novca. No, Ronaldo neće odabrati bilo što i klub koji ga dovede mora paziti na njegov zvjezdani status u svlačionici. Engleski nogometni stručnjaci skloni su tezi kako se Ronaldo jednostavno ne može uklopiti u sustav novog Unitedova trenera.

Ako Ronaldo ne uspije pronaći klub koji bi ga prihvatio, može li United biti prisiljen raskinuti njegov ugovor i pustiti ga besplatno? Bila bi to prava senzacija, no realno takav scenarij nije moguć. No, ono što muči odgovorne u Manchesteru, činjenica je da odnosi u svlačionici zbog ove sage postaju sve više toksični. A ovog vikenda crvene vragove očekuje još jedan veliki izazov, a to je susret s Liverpoolom na Old Traffordu. Naravno, sezona je tek počela, no eventualni poraz sigurno bi produbio krizu u Manchester Unitedu. A pažnju s krize u Unitedu zadnjih je dana skrenuo Jim Ratcliffe, britanski milijarder koji je kazao kako želi kupiti klub s Old Trafforda.



Klub koji je 20 puta bio prvak Engleske, loše je ušao u sezonu, nije se radilo na pojačanjima. Klub se očito muči zadnjih godine, još otkako se 2013. godine umirovio legendarni Sir Alex Ferguson. Podsjetimo, United nije osvojio trofej još od 2017. godine! No, nakon remija Manchester Cityja ili poraza Chelseaja u zadnjem kolu, jasno je da će ove sezone englesko prvenstvo biti iznimno zanimljivo.