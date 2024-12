Posjetite i uživajte ! / Riverside Garden nudi bajkovitu zimsku priču i blagdanski ugođaj

Lokacija golf terena uz rijeku Savu dobro je poznata mnogima koji traže ekskluzivno mjesto za organizaciju važnih privatnih i poslovnih evenata. Riverside Golf Resort, kao omiljeno odredište brojnih građana, mnogi su do sada povezivali samo s proljetnim i ljetnim događanjima na otvorenom. No, ovaj prostor ima još jednu, manje poznatu stranu, koja dolazi do izražaja u zimsko i blagdansko doba.